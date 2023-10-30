"Люди спускаются туда и гибнут!" Трагедия на шахте в Караганде

В Махачкале толпа ворвалась в аэропорт в поисках людей с израильским гражданством, власти называют случившееся "провокацией Запада";

Почему Реджеп Эрдоган выступил с угрозами в адрес Израиля;

Что представляет собой вторая фаза операции ЦАХАЛ в секторе Газа;

Согласится ли Израиль обменять удерживаемых боевиками ХАМАС заложников на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах;

Не менее 46 человек погибли в результате взрыва и пожара на угольной шахте в Караганде;

Политзаключенные России проводят однодневную голодовку в День памяти жертв политических репрессий;

Андрей Макаревич рассказал об угрозах в адрес организаторов его концертов в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

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