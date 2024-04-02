Люксовые бренды закрывают магазины в России из-за санкций

Люксовые международные бренды, приостановившие деятельность в России после начала войны в Украине, начинают избавляться от своих магазинов. Долго арендовать площади под неработающими магазинами ритейлерам просто невыгодно, пишет "Коммерсантъ".

Вслед за Chanel число своих российских точек вдвое сократил швейцарский производитель часов Swatch Group. У компании осталось 13 магазинов. По такому же пути пошли итальянские Prada и Fendi. Prada сообщила о закрытии трёх московских магазинов, включая бутик в ГУМе. На начало 2024 года у бренда в России остается шесть точек продаж, говорится в отчёте компании.

Итальянская Fendi сообщила, что отказалась от аренды трёх помещений в Москве. В 2024 году бренд закроет все свои магазины в России.

По итогам 2023 года выручка ООО "Фенди Ру" упала почти в 22 раза — с 800 миллионов рублей до 36 миллионов. В 2023 году у компании не было продаж, тогда как еще в 2022-м выручка от них составляла 358 миллионов рублей.

Окончательно ушёл из московского ГУМа и французский модный дом Hermès, сообщает РБК. В 2023 году АО "Эрмес Рус" сократило выручку в 32 раза — с полутора миллиардов до 47 миллионов рублей, а его чистый убыток составил почти два миллиарда рублей.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину и введения санкций в отношении Москвы, в том числе запрета на экспорт в Россию предметов роскоши дороже трёхсот евро, сделал невозможной работу Hermès и других люксовых брендов в стране. Компаниям пришлось полностью прекратить поставки. Однако некоторые из них, в частности Hermès намеревается возобновить деятельность своей российской дочки, как только позволит ситуация.