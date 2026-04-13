Мадьяр: Если Путин позвонит, я посоветую ему закончить войну

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса", предполагаемый будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр, заявил, что готов к прагматичному диалогу с Россией и поблагодарил Россию и Китай за признание итогов голосования, в результате которого Виктор Орбан, поддерживавший тесные отношения с Москвой, теряет власть.

"Кремль и Пекин высказались. Я благодарен им за то, что они с уважением отнеслись к волеизъявлению венгерских избирателей, и что они открыты к прагматическому сотрудничеству, как и Венгрия, потому что география есть география", - сказал Мадьяр, выступая 13 апреля.

Он отметил, что Венгрия продолжит закупать нефть у России, но высказался за как можно большую диверсификацию поставок.

При этом Мадьяр отметил, что не будет "другом" российского президента Владимира Путина и не позвонит ему первым, а в гипотетическом разговоре с российским лидером по инициативе последнего призвал бы его закончить войну с Украиной. По словам политика, Украина является жертвой агрессии, и никто не должен требовать от неё отказа от своей территории.

Мадьяр дал понять, что снимет наложенное Орбаном вето на выделение Киеву кредита в 90 миллиардов евро. При этом он отметил, что Венгрия не будет ручаться за этот кредит, и выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС. Нормализацию отношений с Киевом он обсуловил соблюдением прав венгерского меньшинства в Украине.

Поздравлений Кремля не будет

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что в Москве уважают выбор венгерского народа. При этом, по словам Пескова, президент Владимир Путин не будет поздравлять Мадьяра с победой, поскольку Венгрия - недружественная страна.

Мадьяра поздравили лидеры многих стран ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский. И в Брюсселе, и в Киеве надеются, что Мадьяр, называющий себя проевропейским политиком, пересмотрит политику Орбана, и при нём Венгрия перестанет блокировать меры в поддержку Украины.

Ограничения по срокам

Лидер победившей партии призвал другие страны не вмешиваться в дела Венгрии, отметив, что Венгрия не будет вмешиваться в дела других стран. Во время предвыборной кампании представители администрации США, включая президента Трампа, прямо поддержали Орбана. Многие европейские политики, хотя и не высказывались прямо, очевидно симпатизировали Мадьяру.

Во время предвыборной кампании были опубликованы расследования о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Сергея Лаврова о деталях конфиденциальных переговоров европейских дипломатов. После победы партии "Тиса" журналисты заметили, что Сийярто не появился с Орбаном, когда он публично признал поражение на выборах, а также пропал из публичного пространства.

Мадьяр на пресс-конференции заявил, что 13 марта в 10.00 Сийярто появился в здании МИДа. По его словам, он и его ближайшие коллеги "сейчас уничтожают документы, связанные с санкционными материалами".

Большая часть выступления Мадьяра была посвящена борьбе с коррупцией, в которой он обвиняет своего предшественника. Он пообещал принять поправки к конституции, которые ограничили бы пребывание на посту премьера двумя сроками. Это необычно для парламентской республики, обычно такие ограничения касаются только президентов. Орбан оставался премьером 16 лет (четыре срока), и оппоненты обвиняли его в авторитарных тенденциях.

По итогам выборов, прошедших 12 апреля, правоцентристская партия "Тиса" получит конституционное большинство в парламенте Венгрии нового созыва.