"Мышка" Путина проиграла

Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии. Оппозиционная партия Петера Мадьяра "Тиса" получает конституционное большинство в парламенте, это позволит ей вносить изменения в основной закон страны. Мадьяр выступает за дистанцирование Венгрии от России, хотя не исключает возможности переговоров с ней, "если это будет необходимо".

Виктор Орбан известен давними связями с Россией, что проявилось и накануне нынешних выборов. Financial Times писала, что Кремль запустил информационную кампанию, чтобы помочь Орбану и его партии "Фидес" победить. В Кремле это отрицали. Газета Washington Post сообщала, что российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы повысить его рейтинг перед выборами. The Insider опубликовал материал о связях Орбана и главы МИД Венгрии Петера Сийярто с Россией. По данным журналистов, Сийярто летом 2025 года разговаривал с главой российского МИД Сергеем Лавровым о возможном снятии европейских санкций с сестры олигарха Алишера Усманова.

Орбан считается одним из главных партнеров Владимира Путина в Европе. Он неоднократно блокировал санкции против России и закупал российские нефть и газ. Агентство Bloomberg недавно опубликовало стенограмму телефонного разговора Путина и Орбана. В октябре 2025 года Орбан говорил Путину, что готов сделать все, чтобы поддержать его, в том числе организовать в Будапеште переговоры о прекращении войны в Украине. Орбан в разговоре даже сравнивал себя с "мышью", а Путина – со "львом". Он пересказал российскому президенту венгерскую басню, в которой мышь освобождает льва, попавшего в сеть, потому что лев до этого пощадил жизнь мыши.

Однако инвестиции Путина в Орбана не сработали. У кого в Кремле после венгерских выборов "полетят головы", обсуждаем в программе "Лицом к событию" с политическим обозревателем Сергеем Шелиным и советником по политике ЕС Петаром Таневым.