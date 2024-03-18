Мадуро, Ким Чен Ын и Ортега поздравили Путина с победой

Руководители ряда так называемых дружественных России стран поздравили Владимира Путина с победой на выборах президента, в которых он в отсутствие реальной политической конкуренции баллотировался на пятый срок.

Как следует из сообщений агентств, первым из зарубежных лидеров Путина поздравил президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого ставили под сомнение Соединённые Штаты. Он назвал Путина "старшим братом" и сказал, что его победа поможет строить "многополярный мир". Поздравления Путину направили также лидеры Кубы, Никарагуа, Боливии, Гондураса.

Путин также получил поздравления от руководителей Северной Кореи и Мьянмы, с которыми Москва тесно сотрудничает в сфере поставок оружия. Сообщается также о поздравлениях от лидеров Узбекистана и Таджикистана, пророссийского главы боснийской Республики Сербской Милорада Додика и деятелей молдавской оппозиции. Путина поздравил также МИД Китая. Пока не было сообщений о поздравлениях от председателя КНР Си Цзиньпина.

Поздравлений от западных лидеров в адрес Путина нет - за исключением саркастического твита главы Евросовета Шарля Мишеля, который поздравил Путина с победой ещё 15 марта, указав на предсказуемость итогов выборов. В канцелярии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера прямо заявили, что он Путина поздравлять не будет. Внешнеполитические ведомства ряда стран ограничились констатацией, что выборы в России были несвободными и далёкими от демократических стандартов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресеньезаявил, что Путин "имитировал" выборы президента. По словам Зеленского, Путин "просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно". Украинский президент отметил, что никакой легитимности "у этой имитации выборов нет и быть не может". В Украине официально запрещено вести какие-либо переговоры лично с Путиным.

Ранее ряд представителей российской оппозиции, включая Юлию Навальную, а также западных политиков призывали формально не признавать Путина легитимным президентом по истечении его четвёртого срока в мае нынешнего года. Они ссылались в частности на проведение голосования на оккупированных территориях Украины, где Путин по официальным данным получил миллионы голосов. Страны Запада заявляли, что голосование там не признают, но речь не шла о признании Путина нелегитимным как такового.