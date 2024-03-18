Путин победил на выборах президента России с 87% голосов

Владимир Путин победил на президентских выборах в России. Он набирает 87,3% голосов после подсчёта 97% протоколов. Это будет его пятый срок, который должен закончиться в 2030 году.

В бюллетене было четыре кандидата. Путин шёл самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ набрал 4,3% голосов, Владислав Даванков – 3,8%, Леонид Слуцкий – 3,2%. Недействительными признаны 1,4% бюллетеней: так многие избиратели не соглашались с набором кандидатов.

Антивоенных кандидатов – журналистку из Ржева Екатерину Дунцову и муниципального депутата из Долгопрудного Бориса Надеждина – ЦИК России до выборов не допустила. Дунцовой не разрешили сбор подписей. Надеждин собрал в свою поддержку более 200 тысяч подписей, однако ЦИК обнаружила в них недопустимый "брак". Оспорить отказ в судах Надеждину не удалось.

Полученный Путиным результат стал максимальным за пять раз, когда он выдвигался на пост президента России с 2000 года. На предыдущих выборах в 2018 году он переизбрался с 76,7% голосов. В 2020 году Путин подписал указ о поправках к Конституции, которые позволяют ему оставаться у власти ещё два срока. В феврале 2022 года Путин приказал начать вторжение в Украину.

Предварительно явка избирателей составила 74,2%. В нескольких десятках регионах обнаружена вероятная рисовка явки – избирательные участки с одинаковыми значениями в ряд. Особенно это заметно в Дагестане, Кемеровской, Белгородской, Ивановской областях, ХМАО, ЯНАО.

По данным экзитполов связанных с властью ВЦИОМ и ФОМ, Путин лидировал с результатом более 87%. Команда Надеждина и независимый социологический проект ExtremeScan получили меньшие результаты – за Путина свои голоса отдали 76% и 55% избирателей соответственно.

Голосование за президента России проходило и на оккупированных территориях Украины, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Западные страны осудили проведение выборов на оккупированных территориях. Итоги голосования там признаваться не будут. Местные жители рассказывали, что на них оказывали давление, принуждая к голосованию. По официальным данным, за Путина там проголосовали порядка 90% избирателей.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" пишет о ряде нарушений в ходе голосования и подсчёта голосов: в том числе возможных вбросах, "карусельном голосовании" и централизованном голосовании бюджетников. Саму президентскую кампанию "Голос" назвал "самой бессодержательной" в истории современной России. "Кандидаты даже не пытаются имитировать реальное желание участвовать в выборах и бороться за голоса избирателей", говорится в докладе "Голоса".

В течение трёх дней голосования произошло несколько случаев порчи бюллетеней: избиратели в разных регионах выливали в урны зелёнку или краску, а также попыток поджога. Было возбуждено более 60 уголовных дел, составлено более 150 административных протоколов, заявили в МВД России. Большинство уголовных дел завели по статьям о заведомо ложном сообщении о теракте и о препятствовании осуществлению прав избирателей.

По данным "ОВД-Инфо", за время голосования на выборах президента России задержаны более сотни человек в 21 городе. Больше всего задержанных – в Казани и Москве.

Российская оппозиция призывала всех, кто не согласен с политикой действующего российского президента Владимира Путина, прийти на избирательные участки в последний день голосования, 17 марта в 12:00 по местному времени. Акцию назвали "Полдень против Путина". В это время большие очереди из желающих проголосовать выстроились во многих городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Перми, Челябинске, Новосибирске.

Для голосования за рубежом были открыты участки при российских посольствах в 144 странах мира и самопровозглашённых республиках. В последний день голосования, 17 марта, к ним выстроились очереди из сотен людей. В Риге, Берлине, Подгорице, Тель-Авиве и в некоторых других городах многие не успели проголосовать из-за закрытия участков или нехватки бюллетеней.