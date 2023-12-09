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Мадуро подписал указы об аннексии Эссекибо

Николас Мадуро
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии богатого нефтью региона Гайаны – Эссекибо. Об этом сообщает венесуэльская газета Ultimas Noticias.

Среди принятых решений – ратификация новой карты Венесуэлы и назначение единого руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван Гайана-Эссекибо.

Решение об аннексии было принято по результатам референдума в Венесуэле: по официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо. Электоральные эксперты и СМИ подозревают о низкой явке и фальсификациях. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал.

Мадуро призвал венесуэльцев осуждать критиков аннексии "на каждой улице". "Хватит предательств, хватит пятой колонны", – сказал он.

Накануне президент Гайаны Ирфаан Али сообщил Associated Press, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнёрам за военной помощью. "Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся. Мы готовим региональный ответ", – сказал Али.

Мнение населения Эссекибо – в регионе живёт порядка 125 тысяч человек – не спрашивала ни Венесуэла, ни Гайана.

Аннексию региона осудили Великобритания, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств, ответ также готовит Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). США поддержали Гайану. Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией, заявила, что не хочет войны в Южной Америке, и сообщила о готовности стать посредником в переговорах. Россия объявила о визите Мадуро в Москву до конца 2023 года.

  • Эссекибо занимает почти три четверти страны и примерно равен площади Туниса. Венесуэла претендует на регион с 1811 года – с тех пор как она стала независимой от Испании, а Эссекибо достался Британии, колонией которой была Гайана. Ситуация обострилась в 2015 году, когда в Эссекибо были открыты месторождения нефти и газа.
  • В начале декабря 2023 год Международный суд ООН предписал Венесуэле воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной.

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