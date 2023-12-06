Эссекибо наш! Готов ли Мадуро от страха откусить кусок соседней Гайаны

В Венесуэле 3 декабря состоялся общенациональный референдум, на котором 95 процентов граждан, по официальным данным, поддержали намерение социалистического чавистского правительства и президента Николаса Мадуро бороться за включение в состав страны "территории Гуаяна-Эсекиба", или же "Эссекибо", или "Западной Гайаны", – богатого полезными ископаемыми региона соседнего государства Кооперативная Республика Гайана, составляющего примерно 74 процента всей ее площади. Хотя этот территориальный спор в Латинской Америке длится уже около 200 лет, никто до сих пор не предполагал, что Каракас всерьез заговорит о своих старых претензиях – и на континенте возникнет опасность вооруженного конфликта. Зачем Николасу Мадуро территория Гуаяна-Эсекиба вдруг понадобилась сейчас?

Авторитарный президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого половина собственных граждан на самом деле не считает легитимным главой государства, чувствует себя все больше загнанным в угол. Западные страны во главе с США, в последнее время снявшие с Каракаса часть санкций в обмен на обещание провести наконец в стране свободные выборы, оказывают на него все большее давление. При этом большинство опросов показывают, что следующие президентские выборы, намеченные на октябрь 2024 года, если они пройдут честно, без привычных фальсификаций, приписок и запугивания избирателей, Мадуро с большой вероятностью проиграет.

К тому же у местной оппозиции, в итоге сумевшей более-менее консолидироваться, появился новый и весьма харизматичный лидер – Мария Корина Мачадо, которую уже называют "венесуэльской Маргарет Тэтчер". Судя по всему, Мадуро всерьез ее боится – хотя пока что даже непонятно, сможет ли Мачадо выдвинуть свою кандидатуру в президенты, так как под разными предлогами правительство пытается лишить ее такого права.

Возможно ли, что Мадуро решится в скором времени начать "маленькую победоносную войну" со слабым соседом, то есть Гайаной (население которой – меньше 800 тысяч человек), под предлогом "восстановления исторической справедливости" и "возвращения исконных венесуэльских земель" – чтобы удержаться во власти и попытаться хоть как-то, на этот раз под национал-патриотическим знаменем, сплотить вокруг себя всех венесуэльцев?

Страна, из которой бегут

Население Венесуэлы, согласно переписи 2010 года, составляло когда-то почти 29 миллионов. За последние 10 лет из этой страны, спасаясь от власти "боливарианских социалистов", голода, нищеты, тотального дефицита самых базовых товаров и запредельной уличной преступности, уехали (а фактически бежали, бросив жилье и скудное имущество) уже более 7 миллионов 300 тысяч человек. За эти же годы экономика Венесуэлы, имеющей крупнейшие разведанные запасы нефти в мире, сократилась на 80 процентов. Однако Николас Мадуро по-прежнему полностью контролирует все политические институты Венесуэлы – на фоне полного развала промышленности (в первую очередь нефтедобывающей), сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования и невероятной коррупции, а также санкций США, препятствующих экспорту венесуэльской нефти.

Сегодня 90 процентов венесуэльцев живут в нищете, почти 96 процентов из них недоедают. К началу нынешнего десятилетия уровень бедности здесь вырос настолько, что Венесуэла стала самой нищей страной во всей Латинской Америке и Карибском бассейне, обойдя даже Гаити. В прошлом году средний доход в Венесуэле составлял 78 американских центов в день.

Разные ведомства ООН неоднократно заявляли, что власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро совершают многочисленные преступления против человечности. В частности, в одном таком докладе ООН говорится, что службы безопасности Венесуэлы с 2014 года участвуют в систематических актах насилия, направленных на "подавление политической оппозиции и в целом терроризирование населения". Есть множество свидетельств того, что Мадуро и его министры внутренних дел и обороны не только знают о таких преступлениях, но и отдают приказы их совершать.

Предвыборная акция Николаса Мадуро

Впрочем, ситуация для официального Каракаса несколько улучшилась после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Администрация президента США Джо Байдена в новых условиях решила простить Мадуро многие грехи, чтобы попытаться найти альтернативу попавшей под санкции российской нефти, а заодно – и для того, чтобы воспрепятствовать поставкам той нефти, которая все же добывается в Венесуэле, несмотря на общий развал и нестабильность, в Китай. Год назад Министерство финансов США даже позволило крупнейшей американской энергетической корпорации Chevron Corporation возобновить деятельность в Венесуэле, включая экспорт нефти оттуда в Соединенные Штаты. А американский Госдепартамент поддержал решение Мадуро начать хоть какую-то борьбу с коррупцией – которая привела к арестам нескольких десятков высокопоставленных венесуэльских функционеров, в основном связанных с государственной нефтегазовой компанией PDVSA.

Все это было сделано в обмен на то, что Мадуро пообещал наконец начать диалог с раздробленной венесуэльской оппозицией и допустить ее кандидатов на выборы. При этом все соцопросы стали свидетельствовать о том, что ненависть народа к Мадуро, его окружению и их власти достигла такой степени, что 56-летняя Мария Корина Мачадо, давняя активистка демократического движения, филантроп, бывшая кандидатка на президентских выборах в Венесуэле 2012 года и бывшая депутатка Национальной ассамблеи, одна из ведущих фигур во время венесуэльских протестов 2014 года, к тому же порвавшая с несостоявшимся "народным президентом" Хуаном Гуайдо (разочаровавшим всех недовольных полным отсутствием политической воли, пустым тщеславием и самолюбованием и неуемным многословием), могла бы победить на президентских выборах 2024 года уже в первом туре, набрав более 50 процентов голосов.

Вполне возможно, что в этой ситуации Мадуро решил начать свою предвыборную кампанию и борьбу за удержание власти с того, чтобы попытаться отвлечь внимание все сильнее нищающих венесуэльцев от всех их проблем многократно испытанным до него другими диктаторами методом – разжечь в обществе националистический пыл и найти для всех общего врага в лице Гайаны, соседней маленькой и почти столь же бедной страны.

Хотят ли венесуэльцы войны

Нынешний странный референдум, который власти Венесуэлы назвали лишь "консультативным", проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписавшему Каракасу воздержаться от "любых действий по изменению ситуации" в территориальном споре с Гайаной. Пока что Николас Мадуро говорит, что никаких планов военного вторжения в Гайану у него нет и референдум организовали только для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в дальнейших возможных переговорах с соседней страной. Однако и в самой Гайане, и во всей Латинской Америке ему не очень верят.

На референдуме 3 декабря граждане Венесуэлы отвечали на пять следующих вопросов:

Согласны ли вы всеми средствами в соответствии с законом оспорить решение, обманным путем навязанное Парижской конвенцией в 1899 году, которое направлено на то, чтобы лишить нас нашей территории Гуаяна-Эсекиба;

Поддерживаете ли вы Женевское соглашение 1966 года как единственный действительный юридический инструмент для достижения практического и удовлетворительного решения для Венесуэлы и Гайаны спора по поводу принадлежности территории Гуаяна-Эсекиба;

Согласны ли вы с исторической позицией Венесуэлы, которая не признает юрисдикцию Международного суда ООН по разрешению территориального спора по поводу принадлежности Гуаяна-Эсекиба;

Согласны ли вы всеми законными способами противостоять требованию Гайаны об одностороннем незаконном распоряжении спорной морской территорией в нарушение международного права до её делимитации;

Согласны ли вы с созданием венесуэльского штата "Гуаяна-Эсекиба" и разработкой ускоренного плана покровительства над нынешним и будущим населением этой территории, который включает, среди прочего, предоставление живущим там венесуэльского гражданства и паспорта и приведет к включению указанного штата в состав территории Венесуэлы?

По официальным данным Каракаса, 95 процентов проголосовавших венесуэльцев ответили на все вопросы положительно. Николас Мадуро назвал результаты референдума "победными", похвалив "очень важный уровень участия простых граждан". "Это полный успех для нашей страны, для нашей демократии", – сказал Мадуро.

Однако вскоре во многих иностранных медиа появились мнения экспертов и данные независимых наблюдателей, свидетельствующие о том, что весь референдум был постановочным фарсом – и на самом деле его результаты оказались провальными для Мадуро, несмотря на все задействованные им методы подтасовок.

После подсчета голосов 4 декабря глава Национального избирательного совета (венесуэльского ЦИКа) Элвис Аморосо, один из соратников Николаса Мадуро, заявил о "подавляющей победе ответа "да" с явкой, превышающей 10,5 миллионов голосов". Однако, так как на референдум было вынесено пять вопросов, международные эксперты, специализирующиеся в области электоральной социологии, предполагают, что Аморосо говорил о сумме не всех голосов, а всех ответов (один пришедший на референдум человек – пять ответов) и реальная явка составила лишь 2,1 миллиона избирателей. Это лишь чуть больше 10 процентов от общего числа венесуэльцев, имеющих право голоса, – что означает, что референдум провалился.

Этой версии есть несколько подтверждений. Многие и венесуэльские, и мировые медиа сообщали о "совершенно пустых участках" в день голосования. К примеру, британская The Guardian пишет, что венесуэльский избирком опубликовал, а затем удалил таблицу с распределением ответов по вопросам – там было как раз по два миллиона на каждый. О явке около 10 процентов говорят и в Гайане, опираясь на данные своей национальной разведки. Кроме того, Национальный избирательный совет до сих пор не опубликовал официальные конечные результаты голосования.

Краткая история Эссекибо и 200-летнего спора за землю и ресурсы

Спорный регион "территория Гуаяна-Эсекиба" (по-испански), или же "Эссекибо" (по названию главной протекающей здесь реки), или "Западная Гайана" (что часто встречается в текстах на английском языке), очень богат полезными ископаемыми, не только нефтью, но и золотом, алмазами и так далее. Он также имеет выход к континентальному шельфу в Атлантике, где другой энергетический гигант, ExxonMobil, в 2015 году обнаружил новые колоссальные запасы нефти – что тогда же и привлекло внимание правительства Мадуро. В самой Венесуэле разведанные и доказанные запасы нефти составляют, по данным ОПЕК, более 300 миллиардов баррелей, или почти 20 процентов от всего мирового запаса (чуть больше, чем в Саудовской Аравии, в полтора раза больше, чем в Иране, почти в 4 раза больше, чем в России, и почти в 6 раз больше, чем в США). Страна с 2019 года оказалась на первом месте в мире по этому показателю. Однако в Каракасе, помимо уже других причин для предъявления территориальных претензий к Гайане, перечисленных выше, видимо, рассудили, что никакой нефти слишком много не бывает (хотя и собственные углеводороды в Венесуэле добывают кое-как, из-за развала индустрии, воровства и бегства из страны всех грамотных специалистов и просто квалифицированных рабочих даже самого низшего звена).

Площадь территории Эссекибо, или же Гуаяны-Эсекиба, – 155,5 тысяч квадратных километров, население на сегодня – около 283 тысяч человек, с плотностью примерно 1,75 человека на квадратный километр. Этот регион, в основном покрытый густой амазонской сельвой, почти всегда был практически безлюдным – хотя испанцы во времена расцвета своей колониальной империи успели его исследовать, испаноязычного населения в этих краях так и не появилось. При этом часть всех земель северо-востока Южной Америки, названных когда-то "Гвианой", примерно с XVI–XVII веков несколько раз переходила из рук в руки – на эти края, помимо Испании, претендовали и Англия, и Франция, и Голландия, и Португалия, также несколько веков назад захватившие ряд территорий по соседству и обустроившие там свои колонии.

После начала борьбы будущих латиноамериканских государств за независимость в начале XIX века территория Эссекибо с нечетко и спорно очерченными границами вошла в состав государства Великая Колумбия (от которого позднее откололась современная Венесуэла). Примерно в то же время, после завершения наполеоновских войн и Венского конгресса 1814–1815 годов, часть Нидерландской Гвианы (будущего государства Суринам) перешла в руки Великобритании – и на карте мира оформилась колония Британская Гвиана (много позднее, лишь в 1966 году, ставшая независимым государством под названием Кооперативная Республика Гайана). Попутно в первой половине XIX века британцы заняли также "бесхозные" периферийные земли к западу – что вскоре и положило начало их территориальному спору с уже независимой Венесуэлой из-за территории Гуаяна-Эсекиба (или же Западной Гайаны).

Потом последовали десятилетия взаимных претензий, угроз и дипломатических нот, включая и "Венесуэльский кризис" 1895 года, когда решением вопроса занялись тогдашние великие державы, включая и Российскую империю. В итоге так называемая Парижская конвенция (упомянутая в первом вопросе на нынешнем референдуме в Венесуэле 3 декабря) в 1898 году решила вопрос в пользу Великобритании, и в 1899 году большинство спорных территорий официально отошли к Британской Гвиане. Однако в Каракасе никакие эти решения никогда не признавали и от претензий на Эссекибо не отказывались.

В 1966 году Венесуэла подписала с Великобританией (еще до провозглашения независимости Гайаны в том же году) так называемое Женевское соглашение (упомянутое во втором вопросе референдума 3 декабря), вроде бы создавшее основу для решения территориального спора путем переговоров. Согласно этому соглашению, Каракас заявляет о своем суверенитете над "территорией Гуаяна-Эсекиба". Но Гайана, со своей стороны, все так же с 1966 года утверждает, что Венесуэла отказалась от этой территории еще после Парижской конференции 1898 года.

Что теперь?

Гайана – единственное на континенте англоязычное государство и единственная континентальная страна Южной Америки, где ни разу в истории не было государственного переворота. Также Гайана примечательна и тем, что это одна из двух единственных стран в Западном полушарии (вместе с соседним Суринамом) с очень заметной долей ортодоксально верующего населения, исповедующего индуизм и ислам, – так как во времена, когда она была еще Британской Гвианой, колонизаторы массово завозили сюда рабочую силу для труда на плантациях именно из Британской Индии. В наши дни доля этнических индийцев среди гайанцев – выше 43 процентов, при этом они составляют почти весь костяк политической, деловой и культурной элиты страны.

С самого момента прихода к власти в Венесуэле радикальных "боливарианских социалистов" во главе с покойным Уго Чавесом (преемником которого стал Николас Мадуро) Гайана и ее граждане, памятуя о давнем территориальном споре, стали чувствовать себя неуютно. О запланированном в Венесуэле референдуме по вопросу "возвращения "территории Гуаяна-Эсекиба" было известно давно, и в Гайане в первую очередь. Голосование, организованное Николасом Мадуро, вызвало неизбежный дипломатический кризис между странами. Еще в конце ноября 2023 года президент Гайаны Ирфаан Али встретился с военнослужащими, дислоцированными на границе с Венесуэлой, и потом опубликовал видео, на котором он лично поднимает флаг своей страны на погранзаставе прямо на глазах у венесуэльских солдат с той стороны.

После этого мероприятия министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что подчиненные ему армия и Боливарианская гвардия "будут постоянно бдительны в отношении любых действий, угрожающих территориальной целостности государства". На этом фоне несколько дней назад о намерении послать в Гайану свою инспекционную группу заявил Пентагон – на что Гайана прямо предложила разместить иностранные военные базы на своей территории (под которым подразумеваются, конечно, базы Вооруженных сил США и Бразилии).

С самого начала нынешнего кризиса именно огромная, мощная, давно претендующая на статус мировой сверхдержавы Бразилия, соседствующая и с Венесуэлой, и с Гайаной, всячески пыталась выступить в роли посредника между двумя странами, чтобы избежать вооруженного конфликта, – при этом решительно осуждая Каракас. Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва приказал перебросить к венесуэльско-гайанской границе довольно мощную армейскую группу, ожидая возможного венесуэльского вторжения в Гайану. Также в СМИ просочились сообщения бразильской военной разведки, которая оценивает вероятность какой-либо военной операции войск Венесуэлы против Гайаны в ближайшее время, пусть даже небольшого и символического масштаба, как очень высокую.