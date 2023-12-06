Мадуро показал новую карту Венесуэлы с частью соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о присоединении богатого нефтью региона Эссекибо, который находится в западной части соседней независимой Гайаны. Территория получила название Гайана-Эссекибо и в будущем станет 24-м штатом Венесуэлы. Мадуро призвал Национальную ассамблею Венесуэлы принять закон о защите спорной территории. Об этом сообщило издание Ultimas Noticias.

Мадуро также поручил ведомствам, которые выдают лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых, создать на территории аннексированного региона свои представительства. Нефтяным компаниям, которые там работают, Мадуро дал три месяца для завершения операций.

"Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства", - заявил президент Венесуэлы. В ближайшие время во все школы, колледжи и университеты направят новую карту Венесуэлы, добавил Мадуро.

3 декабря в Венесуэле проводился референдум, на котором избирателям был задан вопрос, согласны ли они с созданием венесуэльского государства в регионе Эссекибо, предоставлением его населению венесуэльского гражданства и "включением этого государства в карту территории Венесуэлы".

Власти утверждают, что более 95 % участников референдума согласились с присоединением Эссекибо. Однако электоральные и эксперты и СМИ говорят о низкой явке и фальсификациях. Об этом пишет в частности The Guardian.

В ночь подсчёта голосов глава избирательной комиссии Элвис Аморозо заявил о "подавляющей победе ответа "да" с явкой, превышающей 10,5 миллионов голосов". На референдум было вынесено пять вопросов – специалисты предполагают, что Аморозо говорил о сумме голосов, и реальная явка составила 2,1 миллиона избирателей. Это чуть больше 10%, а значит, референдум не состоялся.

О "пустых участках" в день голосования сообщали венесуэльские и мировые медиа. О явке около 10% говорят и в Гайане, опираясь на данные разведки, – их тоже цитирует The Guardian.

Референдум, который власти Венесуэлы называли консультативным, проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Венесуэле воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной. Ситуация обострилась в 2015 году, когда в Эссекибо были открыты месторождения нефти и газа.

Гайана отказывается отдавать часть своей территории и не исключает обращения в Совет Безопасности ООН за военной помощью.

Эссекибо занимает почти три четверти Гайаны. Венесуэла претендует на регион с 1811 года – с тех пор как она стала независимой от Испании, а Эссекибо достался Великобритании, колонией которой была Гайана.