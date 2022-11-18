МАГАТЭ потребовало от России вывести своих военных с ЗАЭС

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию вывести своих военных и другой российский персонал с Запорожской АЭС, отказаться от "необоснованных претензий" на владение станцией и прекратить любые действия на украинских ядерных объектах.

Резолюция была поддержана большинством членов совета, в который входят 35 стран. В ней также говорится, что МАГАТЭ не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в Украине.

В начале ноября специалисты МАГАТЭ проверили три украинских ядерных объекта. Инспекция проводилась по экстренному запросу Киева после того, как российские власти выступили с утверждениями, что украинская сторона готовится подорвать на своей территории так называемую "грязную бомбу", а ответственность за приминение такого оружия возложить на Россию. Киев и страны Запада назвали обвинения Москвы лживыми.

В резолюции также выражается глубокое беспокойство в связи с давлением на украинский обслуживающий персонал ЗАЭС, а также неоднократными нарушениями внешнего энергоснабжения в результате обстрелов.

Это уже третья резолюция МАГАТЭ, посвященная проблеме ядерной безопасности в Украине с начала российского вторжения в феврале этого года. Против выступили Россия и Китай. Семь стран - Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, Вьетнам, ЮАР, Кения и Намибия воздержались от голосования.

В постпредстве России при международных организациях в Вене назвали документ "непрофессионально составленным", выходящим за рамки мандата МАГАТЭ и "содержащим фактологические ошибки".