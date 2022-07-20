Действующий чемпион мира по шахмата норвежец Магнус Карлсен отказался защищать титул против россиянина Яна Непомнящего. Российский гроссмейстер выиграл своё право на турнире претендентов в Мадриде. Карслен ранее говорил, что думает вообще отказаться от защиты и готов играть только с французом Алирезой Фирузджой. Об этом сообщает Chess24.

Карлсен — чемпион мира с 2013 года. Он уже встречался с Непомнящим в матче за титул чемпиона в 2021 году. Он разгромил его со счётом 7,5:3,5, это было самое крупное поражение российского шахматиста.

В 2022 году Непомнящий стал первым шахматистом, два раза подряд выигравшим турнир претендентов. Однако Карлсен ещё в декабре говорил, что планирует отказаться от матча.

"Возможно, в следующий раз моим соперником станет Алиреза Фиружа, и это действительно мотивирует меня. Это уже помогло мне с мотивацией на матче в этом году. Если кто-то другой, а не Фиружа, выиграет турнир претендентов, я вряд ли сыграю в следующем матче за шахматную корону", — цитирует его Sports.ru.

Отказ Карлсена защищать титул означает, что он перестанет быть чемпионом мира. Cогласно регламенту, Непомнящий должен сыграть за корону с шахматистом, занявшим в турнире претендентов второе место. Им стал китаец Дин Лижэнь.