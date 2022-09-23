Макрон: действиям Путина нет разумных объяснений

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что действиям президента России Владимира Путина, в том числе его решению начать вторжение в Украину "нет разумных объяснений". Об этом он заявил в интервью CNN.

Макрон, тем не менее, попытался реконструировать мотивы Путина, оговорившись, что их понимание не означает согласия с его действиями. По мнению президента Франции, у российского президента "много ресентимента". "У него есть чувство, что мы после 1990-х не уважали его в достаточной степени" - отметил Макрон. Он также считает, что на Путине могла сказаться длительная изоляция в связи с пандемией COVID-19. Путин зимой принимал большинство приезжавших к нему на переговоры лидеров, включая самого Макрона, за чрезвычайно длинным столом, сидя от них на большой дистанции и избегая рукопожатий.

Макрон назвал "ошибкой" решение Путина о мобилизации в России. "Несколько месяцев назад Путин утверждал: НАТО ведёт себя агрессивно по отношению к нам, я только реагировал на ситуацию. Но теперь всем очевидно, что именно президент Путин был тем лидером, который решил начать войну" - сказал Макрон. Он подтвердил, что страны Запада продолжат поддерживать Украину, и отметил, что именно она должна принимать решения об условиях мира. При этом Макрон высказался за переговоры с Россией, в том числе и с Путиным, отметив, что благодаря его телефонным разговорам с российским президентам удалось, например, отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Макрон также заявил об угрозе либеральной демократии, в том числе на Западе, отметив, что демократии угрожают как автократические режимы, так и внутренние проблемы, связанные с ростом популистских и националистических настроений.

Макрон один из немногих западных лидеров, которые поддерживают диалог с Путиным после российского вторжения в Украину. При этом он признавался, что беседовать с российским президентом ему непросто, намекая на то, что Путин часто бывает лукавым и неискренним.