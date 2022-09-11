Макрон и Путин обсудили по телефону Запорожскую АЭС

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом в воскресенье сообщили Кремль и Елисейский дворец.

Макрон во время разговора сказал Путину, что основной причиной рисков на АЭС стало присутствие там российских вооружённых сил. Президент Франции призвал российского президента к отводу вооружённых сил со станции и немедленному прекращению боевых действий на территории Украины.

В заявлении Кремля говорится, что лидеры двух стран выразили готовность к "неполитизированному взаимодействию" по вопросу Запорожской АЭС участием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Днём ранее Макрон обсуждал обстановку вокруг Запорожской АЭС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Европейские СМИ обращают внимание, что переговоры Макрона с президентами двух стран прошли на фоне сообщений о контрнаступлении украинских войск и выводе российской армии на северо-востоке Украины.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск. Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Сегодня утром стало известно об отключении последнего из шести реакторов станции. Работа АЭС полностью остановлена. Об этом сообщил украинский "Энергоатом".

Представители назначенных Москвой властей говорят, что электричество в Энергодар и ближайшие населённые пункты поступает через территорию России.

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