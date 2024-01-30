Макрон: ЕС должен продолжать помощь Киеву без оглядки на США

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страны Евросоюза должны продолжать оказывать Украине помощь "на постоянной основе", даже если Соединенные Штаты будут помогать Украине в меньшем объеме, чем раньше. Об этом Макрон заявил 30 января на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Французский президент отметил, что Европа должна "стоять плечом к плечу с Украиной, чтобы помочь ей победить Россию". Помощь ЕС, по словам Макрона, должна быть экономической, военной, а также в виде содействия подготовке украинских военных.

Одновременно Макрон призвал европейских лидеров найти способ ускорить помощь Украине, отметив, что Россия продолжает обстреливать украинскую территорию ракетами. "В ближайшие месяцы мы будем должны нарастить масштабы нашей поддержки...Цена российской победы слишком высока для всех нас", - подчеркнул Макрон.

Ранее министр обороны Франции Себастьен Лекорню и другие представители страны сообщили о новых этапах французской помощи Киеву – в частности, поставках 50 авиабомб AASM в месяц, еще двух реактивных систем залпового огня и дополнительного количества артиллерийских снарядов.

Эммануэль Макрон долгое время оставался одним из западных лидеров, упорно пытавшихся сохранить контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину он ездил на переговоры в Москву, а в первые месяцы войны много раз вел с Путиным длительные телефонные переговоры.

1 февраля в Брюсселе должен состояться саммит Евросоюза, посвященный помощи Украине. В США между тем по-прежнему не решен вопрос о выделении нового пакета помощи объемом свыше $60 млрд. Его одобрение блокируют республиканцы в Конгрессе, связывая предоставление средств с принятием ряда мер по ограничению иммиграции в США.