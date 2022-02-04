Макрон и Шольц в ближайшее время посетят Москву и Киев

Лидеры Франции и Германии в ближайшее время посетят Москву и Киев, чтобы обсудить с руководством России и Украины последнее обострение российско-украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву в понедельник 7 февраля. Запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Визит подтвердили как Елисейский дворец, так и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, назвавший его "очень важным". 8 февраля Макрон приедет в Киев.

Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Москву 15 февраля. До этого он побывает с визитом в Вашингтоне, а также посетит Киев. Это первая крупная зарубежная поездка канцлера после его вступления в должность в конце прошлого года.

Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования - хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.

Хотя и Париж, и Берлин поддерживают утверждения США и других союзников по НАТО о том, что Россия может готовить вооружённое вторжение в Украину, и заявляют о готовности ввести санкции против Москвы, их риторика более умеренная по сравнению с США и Великобританией. Кроме того, эти страны не поставляют в Украину вооружение, за что в особенности Германия подвергается критике со стороны Киева.

Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности. Какие конкретно предложения он привезёт в Москву на переговоры с Путиным - не сообщается.

Свои услуги как посредника между Москвой и Киевом предложил также президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом он подверг критике других европейских лидеров, никто из которых, по его словам, не годится на эту роль.

Накануне Эрдоган посетил Киев. Ожидается визит Путина в Турцию, его даты пока не определены.