Президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали ключевые требования России по безопасности в своём ответе Москве. Об этом он сказал в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, эту часть разговора пересказывает сайт Кремля.

По словам Путина, в ответе Москве, в частности, не были учтены предложения России гарантировать нерасширение НАТО на восток, отказ от размещения ударных вооружений на границе с Россией и сокращение военного потенциала и инфраструктуры до состояния 1997 года, когда в союз ещё не входили Польша, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Северная Македония.

Путин сказал, что Россия "внимательно изучит" полученный Москвой ответ, после чего "определится со своими дальнейшими действиями". Пересказ его разговора — первый комментарий ответа со стороны президента. Что сказал ему на это Макрон — в сообщении не говорится.

Россия выдвинула свои требования к США о безопасности в конце прошлого года. США и НАТО заявили, что часть из них являются заведомо невыполнимыми: например, отказ от принятия новых членов. Тем не менее стороны договорились продолжить обсуждение вопроса.

Вашингтон просил не обнародовать содержание своего ответа. Но с ним удалось ознакомиться газете The New York Times. В публикации издания говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений и ограничение ракетных и ядерных вооружений.