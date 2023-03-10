Макрон и Сунак поддержат Украину, чтобы она "выиграла эту войну"

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели переговоры в Париже. Среди результатов встречи - новое соглашение о сотрудничестве в сдерживании нелегальной миграции. Со стороны Лондона будет увеличено финансирование, британская казна выделит более 220 млрд евро в течение трех лет. Французская сторона возьмёт на себя обязательство усилить патрулирование береговой линии Ла-Манша.

Саммит в Париже состоялся через несколько дней после подписания между Великобританией и Европейским союзом протокола по Северной Ирландии. В связи с этим Макрон приветствовал готовность Великобритании взаимодействовать с ЕС и в свете этого "нового поворота" выразил готовность к дальнейшей поддержке Украины. Обращаясь к Сунаку, он сказал: "Ведь мы разделяем эту позицию: Россия не может и не должна выиграть эту войну", приводит слова Макрона телеканал "Евроньюс".

Когда под угрозой безопасность нашего континента, мы всегда будем на переднем плане обороны, - заверил британский премьер Риши Сунак. - Мы договорились об обучении украинских морских пехотинцев. И мы сможем дать Украине решающее преимущество на поле боя, чтобы Украина выиграла эту войну."

Предыдущий франко-британский саммит прошел в 2018 году. Поэтому нынешнюю встречу европейские СМИ называют "новым началом во франко-британских отношениях. Сунак в интервью французскому изданию "Фигаро" назвал Макрона "большим другом" в то время, как предыдущая глава британского правительства Лиз Трасс прошлым летом колебалась, называть ли Эммануэля Макрона другом или врагом, отмечается в публикации "Евроньюс".