Разногласия по Североирландскому протоколу могут быть сняты

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о снятии разногласий по Североирландскому протоколу. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Виндзор, где, как отмечает "Евроньюс", её встреча с британским премьер-министром Риши Сунаком "стала кульминацией переговоров" между британским правительством и Европейской комиссией.
Британскому премьеру Риши Сунаку предстоит убедить радикальное крыло Консервативной партии и североирландские партии в правильности протокола.
Новое соглашение, как ожидается, снимет препятствия, которые осложняли торговлю между Северной Ирландией (в составе Великобритании) и остальной частью страны, возникшие после её выхода из ЕС.
- Протокол по Северной Ирландии стал камнем преткновения на пути к примирению между Евросоюзом и Великобританией после "брекзита" - выхода Великобритании из ЕС. Официально выход Соединённого королевства из ЕС состоялся в ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. .
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