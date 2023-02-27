Разногласия по Североирландскому протоколу могут быть сняты

Великобритания и Европейский союз достигли соглашения о снятии разногласий по Североирландскому протоколу. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Виндзор, где, как отмечает "Евроньюс", её встреча с британским премьер-министром Риши Сунаком "стала кульминацией переговоров" между британским правительством и Европейской комиссией.

Британскому премьеру Риши Сунаку предстоит убедить радикальное крыло Консервативной партии и североирландские партии в правильности протокола.

Новое соглашение, как ожидается, снимет препятствия, которые осложняли торговлю между Северной Ирландией (в составе Великобритании) и остальной частью страны, возникшие после её выхода из ЕС.