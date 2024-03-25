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Макрон: группировка, напавшая на "Крокус", готовила теракты во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 25 марта, что филиал международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), взявший на себя ответственность за нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" в минувшую пятницу, ранее пытался совершить несколько терактов на территории Франции. Речь идёт об афганском подразделении ИГ "Вилайат Хорасан" (известное также как ИГИЛ-К).

Макрон не привёл подробностей. Публичных сообщений о каких-либо предотвращённых терактах во Франции в последнее время не было. Однако в субботу, после нападения на "Крокус", стало известно об усилении степени террористической угрозы во Франции до максимальной. Решение об этом принял Совет по обороне и национальной безопасности.

Макрон, который посещает Французскую Гвиану в Южной Америке, заявил, что убеждён, что теракт в России организовала ИГ, предостерёг Россию от того, чтобы она пыталась бездоказательно возлагать ответственность за нападение на "Крокус" на Украину, и сказал, что Париж предложил Москве "усиленное сотрудничество" по вопросу борьбы с терроризмом, сообщает Reuters.

Отношения между Францией и Россией крайне напряжённые в связи с российским вторжением в Украину. Макрон недавно высказал предположение о возможности отправки в Украину военнослужащих Запада, что вызвало резкую реакцию Москвы.

Ранее в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что "Исламское государство", воодушевившись большим числом жертв теракта в России, может планировать новые теракты в странах Европы, в том числе во Франции, где ранее были совершены несколько нападений с большим числом жертв, ответственности за которые взяла на себя ИГ, в том числе на парижский концертный зал "Батаклан" в 2015 году.

В частности эксперты по безопасности отмечают, что "первоклассной мишенью" для террористов могли бы стать Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

  • Жертвами нападения на "Крокус Сити Холл", одного из крупнейших терактов в истории России, по официальным данным на утро понедельника, стали 137 человек. Арестованы четверо подозреваемых, это уроженцы Таджикистана. Их фото и снятые ими видео появились на связанных с ИГ ресурсах. Российское следствие официально не сообщало о версиях. Ряд российских деятелей прямо или косвенно обвиняют Украину, с которой Россия ведёт необъявленную войну, в причастности к нападению, Киев это категорически отвергает. США, которые ранее предупреждали об угрозе терактов в России, также заявляют об убеждённости в том, что за нападением стояла ИГ.

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