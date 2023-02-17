Макрон на конференции в Мюнхене: сейчас не время для диалога с Россией

В Мюнхене в пятницу открылась международная конференция по безопасности, на которую приехали более 40 лидеров государств и правительств, а также более 90 представителей кабинетов министров разных стран.

Лишь России и Ирана не было среди приглашенных. Как разъяснил Радио Свобода директор мероприятия Кристоф Хойзген, в прошлом году Россия отказалась посылать на конференцию своих представителей, а в этом году приглашение не последовало из-за захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, и нежелания Кремля прекращать военные действия. Однако, по его словам, на конференцию были приглашены многочисленные представители российского гражданского общества, находящиеся за границей, в том числе Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал свою речь непосредственно после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Шольц отвел упреки в том, что поставки вооружений странами Запада продлевают войну в Украине. "Противоположное правильно. Чем раньше президент Путин поймет, что он не достигнет своей империалистической цели, тем больше будет шанс на быстрый конец войны и на отход российских захватнических войск", – отметил Шольц.

Канцлер высказал уверенность в том, что курс Владимира Путина не увенчается успехом. "Путинский ревизионизм не одержит победу", – подчеркнул германский политик. По его словам, Украина мужественно обороняется, Европейский Союз един в своих устремлениях, а НАТО примет в свой состав двух новых членов – Финляндию и Швецию. Кроме того, Шольц отметил, что Германия на долгосрочную перспективу увеличит оборонные расходы до двух процентов ВВП.

Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул, что Германия и весь Запад "будут поддерживать Украину в том объеме и так долго, как это будет необходимо". В противоположность Зеленскому, Шольц не высказал уверенности, что война закончится в этом году. Канцлер отметил, что умным было бы готовиться к длительной войне и дать понять Путину, "что мы готовы поддерживать Украину долгое время". По словам Шольца, в Германии, несмотря на критику, существует широкая поддержка политики его кабинета министров в отношении Украины.

В то же самое время Шольц подчеркнул готовность правительства ФРГ поддерживать равновесие между быстрым оказанием поддержки Украине и избежанием невольной эскалации. Канцлер заявил: "Я рад тому, что и президент США Джо Байден, и многие другие союзники видят это так же, как и я".

Шольц отвел от себя и Германии упреки в том, что он действует слишком медленно. "Тщательность должна превалировать над необдуманной реакцией, сплоченность – над сольными выступлениями", – заявил канцлер. В то же самое время Шольц отметил также, что вопрос о самолетах "не стоит на повестке дня, нет никакой причины дискутировать об этом". По словам канцлера, необходимо сначала обеспечить, чтобы поддержка, о которой принято решение, на самом дела была оказана, имея в виду поставки танков "Леопард". Несмотря на давление со стороны Польши, ни она, ни другие страны НАТО, кроме Германии и Португалии, не выполнили своих обещаний. Шольц подчеркнул, что поставки "Леопардов" будут иметь конкретный военный эффект, однако самым важным результатом будет, что Путин поймет, что он просчитался. "Путин думает, что он должен достаточно долго продержаться, чтобы Запад прекратил свою поддержку, но этого не произойдет", – отметил Шольц.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил на конференции надежду, что вскоре союзники по НАТО также будут готовы предоставить танки. По его словам, правительство Германии каждый день ведет переговоры об этом. В настоящее время Берлин стоит во главе списка государств, которые поставляют вооружения в Украину, в то время как другие страны замедляют процесс, подчеркнул Писториус. Политик также отметил решимость поддерживать Украину поставками боеприпасов. "Если мы оставим Украину, она проиграет войну", – заявил Писториус.

После выступления Олафа Шольца речь на Мюнхенской конференции произнес президент Франции Эммануэль Макрон. Наблюдателям бросилось в глаза, что канцлер покинул зал перед выступлением президента Франции. В то же самое время Макрон не присутствовал в зале во время речи Шольца.

Макрон подчеркнул, что в настоящее время не видит никакой возможности для переговоров с Москвой. По его словам, "сейчас не время для диалога" с Россией. Президент Франции отметил, что переговоры могут проходить только на условиях, которые "выберет Украина". Союзники Киева должны "дать в руки Украины средства", чтобы она смогла возвратиться к столу переговоров. "Российская захватническая война должна провалиться. Мы должны интенсивнее оказывать нашу поддержку", – заявил президент Франции, подчеркнув, что если Украина должна защищать Европу, она должна обладать необходимым для этого оружием. По мнению Макрона, ближайшие недели и месяцы будут "решающими" для дальнейшего протекания войны. Одновременно он также подчеркнул, что Франция "готова к более длительному конфликту".

В то же время ведущие политики из Европы и США потребовали на Мюнхенской конференции уголовного преследования президента Владимира Путина. По мнению участников конференции, необходимо привести Россию и ее президента к ответственности не только за совершенные преступления, но и за развязывание противоправной захватнической войны.

Параллельно с Мюнхенской конференцией на кинофестивале Берлинале в столице ФРГ был показан фильм о Владимире Зеленском Superpower ирландского актера и режиссера Шона Пенна в соавторстве с Аароном Кауфманом. До этого Зеленский обратился с видеообращением к гостям и участникам фестиваля.