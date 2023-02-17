Зеленский на конференции в Мюнхене призвал "победить Голиафа"

В Мюнхене, столице германской федеральной земли Бавария, открылась международная конференция по безопасности. В ней традиционно участвуют лидеры и высокопоставленные представители многих государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, вице-президент США Камала Харрис.

Агрессия России против Украины - одна из главных тем конференции в нынешнем году. К участникам по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. В своём выступлении он провёл параллели с библейской историей Давида, победившего великана Голиафа, сравнив с Голиафом путинскую Россию, а "Давидами" назвав всех, кто поддерживает Украину и противостоит агрессии. Зеленский вновь призвал страны Запада усилить и ускорить помощь Украине, в особенности тяжёлой техникой. По словам президента Украины, нет альтернативы победы над "Голиафом". Зеленский подтвердил, что Украина будет стремиться восстановить контроль над всей своей территорией в международно признанных границах. По словам президента Украины, она не пойдёт на компромисс.

На конференцию, где в 2007 году с известной речью выступал президент России Владимир Путин, в этом году не приглашён ни один представитель российских властей или связанного с Кремлём бизнеса. Приглашения получили живущие в эмиграции оппозиционеры Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров, а также соосновательница "Мемориала" Ирина Щербакова и глава Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова. Дискуссия с их участием пройдёт вечером в субботу.