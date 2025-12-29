Макрон объявил о встрече "коалиции желающих" по гарантиям для Украины

В начале января в Париже состоится встреча "коалиции желающих", на которой будет согласован "конкретный вклад" каждой страны в гарантии безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон вместе с другими европейскими лидерами участвовал в звонке по итогам встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде, а затем провёл отдельный разговор с Зеленским.

В январе Трамп примет украинских и европейских представителей.

О важности гарантий безопасности заявила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, также участвовавшая в разговоре с Трампом и Зеленским. "Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнёрами для закрепления прогресса. Крайне важно в этих усилиях с самого первого дня иметь железные гарантии безопасности", – подчеркнула она.

Ранее Зеленский перечислял гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина со стороны Европы и США. Среди них – сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек, членство Украины в Евросоюзе, а также обеспечение Киеву безопасности "в небе, на земле, на море", в сферах энергетики и финансов. Кроме того, Украина стремится к получению от США юридически закреплённых, в том числе в Конгрессе, гарантий безопасности.

Европейские лидеры в свою очередь обсуждали представление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьёй договора о НАТО. Она предусматривает коллективную поддержку в случае нападения на одно из государств-членов военного союза.