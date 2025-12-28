Ссылки для упрощенного доступа

Трамп и Зеленский: 90 процентов плана согласованы

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время пресс-конференции. 28 декабря 2025 года
Президент США Дональд Трамп после переговоров 28 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде на совместной пресс-конференции назвал их встречу "замечательной". После переговоров Трамп и Зеленский также созванивались с лидерами стран Европы и НАТО. "Мы обсудили много вопросов. Думаю, мы значительно приблизились, возможно, очень приблизились к достижению мирного соглашения", – сказал Трамп. "91 процент украинцев за то, чтобы закончилась война. Россия тоже хочет ее закончить. Все хотят ее закончить", – добавил он.

"Мы почти пришли к общему пониманию гарантий безопасности для Украины", – заявил в свою очередь Зеленский по итогам переговоров с Трампом, уточнив, что 90 процентов мирного плана согласованы.

При этом американский президент подчеркнул, что хотя, действительно, примерно 90 процентов мирного плана окончательно согласованы, остаются нерешенными еще один-два вопроса, из которых самый сложный – вопрос территорий.

"Украине лучше заключить сделку сейчас, иначе она потеряет еще землю и людей", – заявил Трамп, добавив, что Украина сражалась храбро, но "пора положить конец конфликту". Также президент США сказал, что Украина должна будет решать вопросы урегулирования на всенародном референдуме или после одобрения их в парламенте.

На вопрос, обсуждали ли они с Зеленским ситуацию на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции, Дональд Трамп ответил, что подробно говорил о ней 28 декабря с президентом РФ. "Президент Путин на самом деле работает с Украиной над тем, чтобы открыть ее. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет увидеть ее открытой", – сказал Трамп.

Также Трамп вновь сказал, что основная часть гарантий безопасности Украине в будущем ляжет на страны Европы.

В конце пресс-конференции было сказано, что следующая встреча Трампа и Зеленского может состояться уже через сутки, 29 декабря.

Генштаб Украины сообщил об отходе из Северска
Зеленский о мирном плане

События минувшего дня
Новости Радио Свобода: итоговый выпуск


