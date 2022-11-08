Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров и призвал Киев и Москву не ставить радикальных предварительных условий. При этом французский президент отметил, что именно Украина будет решать, при каких условиях и как это произойдет. Об этом Макрон заявил на пресс-конференции на полях 27-й конференции ООН по климату в Египте.

Эммануэль Макрон неоднократно выражал поддержку Украине после начала российского вторжения. В то же время он не раз подчёркивал, что в интересах и Украины, и России вернуться за стол переговоров. В конце октября в Ватикане Макрон попросил папу римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину, патриарху московскому Кириллу и президенту США Джо Байдену, чтобы попытаться остановить войну в Украине.

Переговоры России и Украины были остановлены в мае. В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов. Путин заявлял, что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.



Издание The Washington Post 6 ноября написало, что США просили президента Украины Владимира Зеленского публично выразить готовность к поискам мира. США не подталкивают Украину к переговорам, рассказали собеседники издания в Белом доме. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. На следующий день эту информацию подтвердили источники The Wall Street Journal.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил вчера, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако сначала Россия должна вывести войска с территории Украины, а только потом — "все остальное". "Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером России", — написал Подоляк в твиттере.

В Кремле продолжают настаивать, что открыты к переговорам с Украиной, но сейчас не видят возможности для них из-за отказа самого Киева от диалога.

Итальянская La Repubblica со ссылкой на источники в НАТО 7 ноября написала, что США допускают, что Украина может начать переговоры после возвращения контроля над Херсоном.