WP: США просят Киев показать готовность к переговорам с Россией

Администрация США просит украинских лидеров продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Предложения направлены не на то, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров. Цель в том, чтобы обеспечить Украине поддержку в странах, граждане которых могут опасаться перспективы войны на долгие годы, отмечает газета. Речь идёт не только о европейских государствах, но и о странах Африки и Латинской Америки, которые наиболее остро столкнулись с энергетическим и продовольственным кризисами после начала войны.

Вместе с тем американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег о том, что президент России Владимир Путин несерьёзно относится к переговорам, отмечает The Washington Post. При этом собеседники газеты полагают, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки и поддержать переговоры.

Украинская сторона на просьбу газеты о комментариях не ответила.

Переговоры России и Украины были остановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в конце марта в Стамбуле.

В начале октября Зеленский подписал указ, согласно которому проведение переговоров с Россией невозможно, пока президентом там остаётся Владимир Путин. Это произошло вскоре после аннексии Москвой ряда оккупированных украинских регионов.

Путин ранее заявлял что Россия готова к переговорам, но не готова обсуждать судьбу аннексированных территорий.

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