Макрон: Трамп изменил свое мнение о войне в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2, что президент США Дональд Трамп именил свое мнение о войне в Украине после саммита G7, который прошел с 15 по 17 июня в Эвиане.

"Он приехал, думая, что Украина проиграет. Но он изменил свое мнение. Он также увидел, что Россия не выполняет свои обязательства. На этом саммите G7 действительно произошла смена [отношения]", – сказал Макрон.

Ранее издание Politico писало, что на позицию президента США Дональда Трампа могли повлиять показанные Зеленским фотографии охваченной огнём Киево-Печерской лавры после российского удара в ночь на 15 июня.

По мнению источников, этот шаг президента Украины Владимира Зеленского, помимо прочего, способствовал тому, что Трамп согласился с жесткими формулировками в адрес России в принятой по итогам саммита совместной декларации. Politico при этом отмечает, что сама идея, вероятно, принадлежала президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как писал Politico, успеху саммита способствовало и то, что собеседники Трампа, включая Макрона, при обсуждении Украины позиционировали эту страну как побеждающую на поле боя, что импонировало президенту США, делающему ставку на силу.