Макрон в Давосе: "Дело идёт к миру без правил"

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая 20 января на Всемирном экономическом форуме, который открылся в швейцарском городе Давос, выступил с резкой оценкой последних шагов и заявлений президента США Дональда Трампа, хотя и воздержался от прямой критики Трампа лично.

Макрон выразил опасения в связи с тем, что в мире могут исчезнуть правила, и всё будет решать только право сильного. Он отметил, что выступает за власть закона в противовес грубой силе. Макрон вновь отверг как притязания Трампа на Гренландию, так и угрозы США ввести пошлины в отношении восьми европейских стран. Он также призвал союзников работать над созданием "более сильной и независимой Европы" и подверг критике НАТО, отметив, что нынешнее состояние союза оставляет желать лучшего. Макрон, который выступал в тёмных очках - ранее он появлялся на публике с воспалённым глазом - также заявил, что у него нет планов личной встречи с Трампом, который также посетит форум.

Сам президент США во вторник опубликовал сгенерированную искусственным интеллектом картинку, на которой Канада и Гренландия (автономная территория Дании) показаны как части Соединённых Штатов. Также - после телефонного разговора с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте - Трамп написал, что "Гренландия имеет ключевое значение для национальной и международной безопасности", и по вопросу о ней "не может идти речь об отступлении". Также Трамп опубликовал отрывок из переписки между ним и Макроном, в котором, в частности, французский лидер предлагал провести экстренную встречу "Группы семи" в четверг - с приглашением на неё представителей Дании, России и Украины. Макрон позднее сказал репортёрам, что никаких решений о таком саммите принято не было.

Ранее Трамп не исключил введения пошлин в размере 200% на французские вина в связи с позицией Макрона, в том числе его отказом вступить в создаваемый Трампом "Совет мира".

Со словами критики в адрес США и утверждениями о необходимости усиления Европы выступили в Давосе и другие европейские лидеры, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Присутствующий на форуме министр финансов США Скотт Бессент на вопрос о возможности "торговой войны" между США и ЕС призвал собравшихся успокоиться и отметил, что надеется, что лидеры избегут эскалации и найдут взаимопреемлемые решения.

Выступление Трампа ожидается в Давосе в среду.

Также во вторник стало известно, что в Давос прибыл спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Ожидается, что он продолжит обсуждение мирных инициатив США со спецпосланниками Трампа. Агентства отмечают, что впервые с 2022 высокопоставленный российский представитель посещает Давос.



