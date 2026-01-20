Politico: встреча Трампа и Зеленского в Давосе пока не назначена

Белый дом пока не назначил двустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском городе Давос, где на этой неделе проходит ежегодный Всемирный экономический форум, пишет Politico.

По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хотел бы личной встречи, а от Белого дома исходит нежелание её проводить. "Зеленский всегда встречался бы с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", - сказал собеседник издания.

Среду Politico называет ключевым днём для дискуссий по Украине, связывая это с тем, что у Трампа на 21 января запланирована встреча с лидерами "коалиции желающих", объединяющей союзные Киеву страны. Они, как отмечает издание, намерены попросить Трампа одобрить гарантии безопасности, согласованные ранее в этом месяце в Париже для послевоенной Украины - в рамках более широких мирных переговоров под руководством Соединённых Штатов.

The Telegraph со ссылкой на западных официальных лиц 9 января писал, что Владимир Зеленский рассчитывал отправиться в Белый дом на прошлой неделе, чтобы завершить согласование как плана восстановления Украины, так и соглашения о гарантиях безопасности после прекращения войны. Но европейские сторонники украинского президента из "коалиции желающих", по данным газеты, отговорили его от поездки и предложили Давос в качестве более подходящей площадки для встречи с Трампом. По словам официальных лиц, план состоит в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевой главы пересмотренного мирного плана США, напоминает Настоящее время.