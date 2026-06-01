Макрон заявил о задержании танкера, который шёл из России

Танкер теневого флота, иллюстративное фото

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции задержали нефтяной танкер Tagor, который следовал из России и находится под санкциями по подозрению в принадлежности к так называемому российскому теневому флоту. В операции участвовала также Британия.

"Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, включая Соединенное Королевство, и в строгом соответствии с морским правом. Недопустимо, чтобы суда обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более четырех лет", – написал Макрон в социальной сети X.

По его словам, эти суда, игнорирующие "даже самые элементарные правила морской навигации, представляют угрозу для окружающей среды и безопасности всех".

По данным сервиса MarineTraffic, Tagor вышел из России (скорее всего, он принял груз с плавучего нефтехранилища в районе Мурманска) и шёл в порт на западе Камеруна. Судно ходит под флагом Камеруна и находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Швейцарии за перевозку российской нефти и нефтепродуктов.

Это не первый танкер из российского теневого флота, который задерживает Франция. С осени прошлого года французские военные совместно с союзниками задерживали танкеры Grinch, Boracay и ​Deyna. Все они впоследствии были отпущены. В частности танкер Grinch, как заявляли французские власти, отпустили после штрафа в "несколько миллионов евро" за неспособность экипажа обосновать использование флага.

