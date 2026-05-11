Reuters: Индия отказалась от закупок подсанкционного российского СПГ

Индия отказалась принимать российский сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, даже несмотря на дефицит энергоресурсов, возникший в связи с перекрытием Ормузского пролива. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Утверждается, в частности, что танкер Kunpeng с российским СПГ ещё в середине апреля направлялся в Индию. Сейчас, однако, это судно, так и не зашедшее в индийский порт, находится в районе Сингапура, порт его назначения не указан, и что будет с его грузом, неясно.

Как утверждает Reuters, газ был загружен на танкер на терминале "Газпром СПГ Портовая" в Балтийском море. Он находится под санкциями США. Во время визита замминистра энергетики России Павла Сорокина 30 апреля в Дели индийские представители, как утверждает агентство, заявили ему о решении не приобретать находящийся под санкциями СПГ. Индия по-прежнему готова закупать российский газ, не подпадающий под санкции, но большая часть его уже направляется в Европу, а также в Китай, который, впрочем, по-прежнему закупает и подсанкционный российский СПГ.