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Макс Ферстаппен выиграл этап "Формулы - 1" в Баку

Макс Ферстаппен, Баку, 12 июня 2022 года

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в гонке восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" — Гран-при Азербайджана. Гонка прошла в воскресенье в Баку.

Второе место занял партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес, третьим стал британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл.

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" занял в гонке четвертое место.

Максу Ферстаппену 24 года. Он одержал пятую победу на этапах "Формулы-1" в текущем сезоне. Всего на его счету 25 побед.

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