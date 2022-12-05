Кац стал первым оштрафованным физлицом-"иноагентом"

Уехавший из России политик и ведущий ютьюб-канала Максим Кац стал первым физическим лицом, включённым российскими властями реестр "иноагентов", оштрафованным за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Он опубликовал в своём телеграм-канале фотокопию постановления суда.

Хорошевский суд Москвы признал Каца виновным в отсутствии в его публикациях маркировки "иностранного агента" и назначил штраф размером 15 тысяч рублей. Кац, как и многие как правило живущие за рубежом "иноагенты" не маркирует свои публикации, поскольку не согласен с решением российских властей о включении в реестр.

Граждан России ранее уже штрафовали по закону об "иноагентах" - первым оштрафованным в конце прошлого года стал правозащитник Лев Пономарёв. Речь, однако, шла о людях, признанных СМИ-"иноагентами". Кац же проходит по другой категории - физических лиц-"иноагентов", в этот реестр людей стали добавлять только в нынешнем году.

Как ранее писал Чиков, в декабре суды в России должны рассмотреть подобные дела и в отношении таких признанных "иноагентами" лиц, как видные деятели оппозиции Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Они живут за границей.

1 декабря вступил в силу обновлённый закон об "иностранных агентах", ужесточающий ряд требований к ним. Четыре отдельных реестра "иноагентов" объединили в один, в нём несколько сот человек и организаций.