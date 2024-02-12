Максима Иванкина, ранее осуждённого по делу "Сети", приговорили к 24 годам

Суд в Рязани приговорил Максима Иванкина, ранее осуждённого по так называемому делу "Сети", к 24 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает РИА "Новости". Сторона обвинения запрашивала 25 лет колонии.
Присяжные в Рязанском областном суде ранее единогласно признали Иванкина виновным в убийстве Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева, постановив, что он не заслуживает снисхождения. Иванкин на суде заявил, что не признаёт вину. Ранее он заявлял, что дал признательные показания под пытками.
По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко рассказали бы об их деятельности.
- В феврале 2020 года издание "Медуза" опубликовало материал, в котором говорилось о возможной причастности к исчезновению и убийству Левченко и Дорофеева нескольких осуждённых по делу так называемого сообщества "Сеть" – а именно Максима Иванкина, Михаила Кулькова и Дмитрия Пчелинцева. Об этом рассказывал их знакомый Алексей Полтавец, который, по его собственному признанию, лично убил Дорофеева. Сам Полтавец бежал в Украину. Материал "Медузы" вызвал большой резонанс, его авторов упрекали в том, что публикация осложнила общественную кампанию в поддержку осуждённых по делу "Сети", которые ранее заявляли о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов и называли дело о "террористическом сообществе" сфабрикованным.
- Дорофеев и Левченко действительно были убиты. Труп Дорофеева ещё в 2017 году нашли в лесу под Рязанью с признаками насильственной смерти. Останки Левченко нашли в марте 2020 года рядом с местом, где было обнаружено тело Дорофеева – после того как её родители обратились в прокуратуру с просьбой инициировать "предварительное расследование" смерти дочери и проверить информацию "Медузы". В итоге Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Левченко. Вскоре СК объединил дела об убийстве Левченко и Дорофеева.
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