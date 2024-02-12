Максима Иванкина, ранее осуждённого по делу "Сети", приговорили к 24 годам

Суд в Рязани приговорил Максима Иванкина, ранее осуждённого по так называемому делу "Сети", к 24 годам лишения свободы по делу о двойном убийстве. Об этом сообщает РИА "Новости". Сторона обвинения запрашивала 25 лет колонии.

Присяжные в Рязанском областном суде ранее единогласно признали Иванкина виновным в убийстве Екатерины Левченко и Артёма Дорофеева, постановив, что он не заслуживает снисхождения. Иванкин на суде заявил, что не признаёт вину. Ранее он заявлял, что дал признательные показания под пытками.

По версии следствия, в апреле 2017 года Иванкин и его приятель Алексей Полтавец убили 19-летнюю Екатерину Левченко и 21-летнего Артема Дорофеева после того, как они вчетвером бежали из Пензы, опасаясь преследования за распространение наркотиков. Обвинение считает мотивом преступления опасения, что Дорофеев и Левченко рассказали бы об их деятельности.