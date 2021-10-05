Осуждённый по делу "Сети" заявил, что под пытками признался в убийстве

Один из осуждённых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", Максим Иванкин, заявил, что под пытками был вынужден подписать признание в убийстве, сообщает "Новая газета". Иванкин подписал его в то время, когда к нему не имели доступ его адвокаты, на этапе из Чувашии в Рязань.

Издание отмечает, что изначально расследование убийства двух подростков, Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко, которые являлись знакомыми фигурантов дела "Сети", велось на основе рассказа ещё одного участника так называемой террористической организации - Алексея Полтавца, находящегося в данный момент в бегах за пределами России. Со слов Полтавца, весной 2017 года он и Иванкин вывезли жертв в лес, где расправились с ними из-за опасений, что Дорофеев и Левченко сдадут их полиции.

По данным "Новой газеты", летом текущего года следователь Косенко, ведущий дело, объезжал колонии, где сидят другие осуждённые по делу "Сети", и требовал от них дать показания на Иванкина. После отказа говорить без адвоката двое из них, Михаил Кульков и Илья Шакурский, оказались в штрафных изоляторах. В свою очередь сам Иванкин заявлял об угрозах, поступавших ему от оперативников, в случае отказа давать признательные показания.

Отмечается также, что признание в убийстве Иванкин в итоге подписал в больнице колонии №3 Владимирской области, которая находится не по пути из Чувашии в Рязани, и которая имеет репутацию пыточной. В этой больнице умер после пыток заключённый Гор Овакимян. Туда же привезли и Иванкина. По данным "Новой газеты", официальная причина его доставки в госпиталь - некий "курс лечения", однако диагноза в документах нет, и самому осуждённому его не назвали.

Согласно адвокатскому опросу от 4 и 5 октября, на Иванкина оказывалось физическое давление сразу же, как он оказался в больнице. Со слов осуждённого, его поставили на "растяжку" и били, требуя признания в убийстве. Пытки продолжались в течение девяти дней. В результате, как говорит Иванкин, он был вынужден переписать своим почерком явку с повинной, заранее подготовленную следователями. Также его заставили написать отказ от адвоката и отказ от оповещения родственников.

Позже, как рассказал Иванкин, его повезли на место совершения преступления. "Всё было фарсом, поскольку я не знаю происходившего", - утверждает осуждённый, добавляя, что тем не менее во всех документах указывал на отсутствие давления на него, но это было вынужденно, поскольку он опасался за свою жизнь.

В результате Иванкину предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве по предварительному сговору. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

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