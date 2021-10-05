Осуждённый по делу "Сети" заявил, что под пытками признался в убийстве

Один из осуждённых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть", Максим Иванкин, заявил, что под пытками был вынужден подписать признание в убийстве, сообщает "Новая газета". Иванкин подписал его в то время, когда к нему не имели доступ его адвокаты, на этапе из Чувашии в Рязань.
Издание отмечает, что изначально расследование убийства двух подростков, Артёма Дорофеева и Екатерины Левченко, которые являлись знакомыми фигурантов дела "Сети", велось на основе рассказа ещё одного участника так называемой террористической организации - Алексея Полтавца, находящегося в данный момент в бегах за пределами России. Со слов Полтавца, весной 2017 года он и Иванкин вывезли жертв в лес, где расправились с ними из-за опасений, что Дорофеев и Левченко сдадут их полиции.
По данным "Новой газеты", летом текущего года следователь Косенко, ведущий дело, объезжал колонии, где сидят другие осуждённые по делу "Сети", и требовал от них дать показания на Иванкина. После отказа говорить без адвоката двое из них, Михаил Кульков и Илья Шакурский, оказались в штрафных изоляторах. В свою очередь сам Иванкин заявлял об угрозах, поступавших ему от оперативников, в случае отказа давать признательные показания.
Отмечается также, что признание в убийстве Иванкин в итоге подписал в больнице колонии №3 Владимирской области, которая находится не по пути из Чувашии в Рязани, и которая имеет репутацию пыточной. В этой больнице умер после пыток заключённый Гор Овакимян. Туда же привезли и Иванкина. По данным "Новой газеты", официальная причина его доставки в госпиталь - некий "курс лечения", однако диагноза в документах нет, и самому осуждённому его не назвали.
Согласно адвокатскому опросу от 4 и 5 октября, на Иванкина оказывалось физическое давление сразу же, как он оказался в больнице. Со слов осуждённого, его поставили на "растяжку" и били, требуя признания в убийстве. Пытки продолжались в течение девяти дней. В результате, как говорит Иванкин, он был вынужден переписать своим почерком явку с повинной, заранее подготовленную следователями. Также его заставили написать отказ от адвоката и отказ от оповещения родственников.
Позже, как рассказал Иванкин, его повезли на место совершения преступления. "Всё было фарсом, поскольку я не знаю происходившего", - утверждает осуждённый, добавляя, что тем не менее во всех документах указывал на отсутствие давления на него, но это было вынужденно, поскольку он опасался за свою жизнь.
В результате Иванкину предъявлено официальное обвинение в умышленном убийстве по предварительному сговору. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного.
- Уголовное дело о так называемом террористическом сообществе "Сеть" (запрещено в РФ) было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из них – анархисты и антифашисты. По версии следствия, молодые люди создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти.
- Обвиняемые утверждали, что материалы дела были сфабрикованы в ФСБ, и неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками. Следственный комитет не нашёл в действиях сотрудников спецслужб ничего противоправного.
- В феврале 2020 года семерых обвиняемых по делу "Сети" осудили на сроки от 6 до 18 лет. Приговор вызвал общественный резонанс. С требованием отменить его, провести новое расследование и наказать виновных в пытках выступили российские учёные, деятели культуры, педагоги, врачи, бизнесмены, психологи, правозащитники, журналисты, муниципальные депутаты и депутаты Госдумы. В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли массовые пикеты в поддержку осуждённых.
- В том же месяце издание "Медуза", признанное впоследствии российскими властями СМИ-"иностранным агентом", опубликовало расследование об исчезновении и последующем убийстве в 2017 году двух подростков из Пензы. В материале, который основан на рассказе находящегося в бегах Алексея Полтавца, говорилось о возможной причастности к преступлению осуждённых по делу "Сети" Дмитрия Пчелинцева и Максима Иванкина. По факту публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело. Многие правозащитники заподозрили "Медузу" в распространении непроверенной информации в угоду правоохранительным органам, которым, по их мнению, нужно было отвлечь внимание от развернувшейся общественной кампании против обвинительного приговора по делу "Сети" и пыток, которым подвергались обвиняемые. Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин свою причастность к преступлению категорически отрицали.
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