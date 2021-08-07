Мальчиши-плохиши. Елена Сорокина – о врагах и предателях

Осталось всего несколько недель до парламентских выборов в России. Уровень поддержки партии власти "Единая Россия" находится, по данным опросов ВЦИОМ, на низкой отметке в 28,7%. В этой ситуации власти очевидно необходимо повысить градус напряжения и тревожности в обществе, мобилизовать избирателей на борьбу с "общим врагом".

По мнению чешского аналитика в области безопасности Яна Падьоурека, обнародованная Владимиром Путиным в июле 2021 года новая стратегия безопасности не слишком отличается от предыдущей, по крайней мере в том, что касается обозначения роли и места России во внешнем мире. В Кремле по-прежнему рассматривают западные демократии во главе с США в качестве своих главных противников. В конце концов, Россия, как и все авторитарные государства, основывает свою сущность на поиске внешнего врага, которого можно идентифицировать как виновника собственных неудач. Москва боится "цветных революций", боится результатов парламентских выборов, поэтому полна решимости бороться с вымышленными врагами, предателями и изменниками родины.



В роли внешних врагов России в последние годы уже побывали эстонцы, грузины, украинцы. Теперь на себе эту долю испытывают "белочехи" и "пиндосы" – как известно, именно Чехия и США в мае 2021 года включены в список "недружественных" стран России. Вполне вероятно, что только борьбой с внешним врагом и "иностранными агентами" дело не окончится, поэтому используется новое (оно же хорошо забытое старое) понятие – "предатель родины". Впервые мы это определение услышали от президента России по отношению к Сергею Скрипалю: "Я просматриваю некоторые информационные источники... проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион – предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие – предатель Родины".

Власть сделала многое, если не всё возможное для того, чтобы сотни тысяч, уже миллионы россиян отправились на поиски "другой родины"

Образ предателя в отечественной литературе ярко нарисовал Аркадий Гайдар в "Сказке о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове". Этот образ, очевидно, знаком и официальному представителю МИД России Марие Захаровой, поэтому она, как опытный боец информационного фронта, совсем недавно сравнила лидера белорусской оппозиции Светлану Тихaновскую с Мальчишом-Плохишом: "Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей, призывающей к введению санкций против Родины, адресат её призыва дарит печенье... После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется") приходит более современное прочтение сюжета". Замечу, что Тихановская в беседе с президентом США Джо Байденом говорила о санкциях не против своей страны, а против авторитарного режима Лукашенко. А это две большие разницы!

Вслед за Захаровой о предателях родины заговорил и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин: "Российские спецслужбы видят факты, когда граждане России предлагают политическому руководству США ввести санкции против РФ. Предательство своей страны, своего народа. Надо все называть своими именами. В семье не без урода. При этом таких меньшинство. Подавляющее меньшинство. Тем не менее нужно постоянно работать над этим". Ещё дальше пошёл вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой, скрестив в одной фразе власовцев и интернет: "Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьез и надолго. Те, кто её продвигают, это предатели Родины, интернет-власовцы. Призывы к санкциям, инструктажи с послами иностранных государств – что это, если не измена Родине в... гибридной войне, которую сегодня ведут против нашей страны?"

За время пребывания у власти Путина из России уехало около 2 миллионов человек. По данным майского опроса Левада-центра (признан в России " иностранным агентом", оспаривает это решение. – РС), 22 процента россиян хотели бы уехать из России, и это максимум с 2013 года. 20% респондентов заявили, что "иногда подумывают" об отъезде, и это самый высокий показатель с 2013 года. Чаще других страну хотят покинуть россияне в возрасте 18–24 лет, 48%. Так что теперь миллионы россиян смело можно называть "бегунками", это еще одна разновидность понятия "предатели", которое я отыскала в интернете; оно сохранилось, видимо, со времен холодной войны. Автор определения сообщил, что у него люди, уехавшие на постоянное место жительства в другую страну, ничего, кроме презрения, не вызывают. Печально, что он не задумывается о причинах, побудивших их уехать и о нынешней власти, сделавшей многое, если не всё возможное, для того чтобы сотни тысяч, уже миллионы россиян отправились на поиски "другой родины". Вот такая власть и может вызывать стойкое чувство презрения.

Я не удивлюсь, если следующим популярным словесным выражением станет определение "враг народа". Иосиф Сталин в выступлении на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) в мае 1941 года сказал о "предателях" так: "Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток Запада, а советский народ – в жалких рабов мирового империализма".



Елена Сорокина – журналист, живет в Чешской Республике

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