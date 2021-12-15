Мальта может первой в ЕС одобрить каннабис для личного использования

Парламент Мальты одобрил законопроект, позволяющий выращивать коноплю и употреблять каннабис в рекреационных целях. Инициативу поддержали 36 депутатов, 27 проголосовали против.

Теперь если президент Джордж Велла подпишет закон, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей и употребление, и выращивание марихуаны для личного пользования. Оппозиционные политики призвали главу мальтийского государства не ставить подпись под документом.

Закон позволит взрослым мальтийцам иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. Также можно создавать некоммерческие организации численностью до 500 человек, которые смогут выращивать коноплю для себя. Любой человек, которого судили за хранение каннабиса, может подать заявление, чтобы с него сняли судимость.

Курение марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях - от 300 до 500 евро.

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В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса. В Нидерландах разрешена продажа в небольших количествах в кофешопах. В Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Новое правительство Германии планирует ввести "контролируемую продажу каннабиса взрослым в лицензированных магазинах".