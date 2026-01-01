Мамдани вступил в должность мэра Нью-Йорка и принёс присягу на Коране

В новогоднюю ночь избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани официально вступил в должность. Закрытая церемония принятия присяги прошла в первые минуты Нового года на выведенной из эксплуатации станции метро City Hall на Манхэттене – одной из старейших станций города, сообщает ABC News. Рядом с Мамдани во время церемонии находилась его жена Рама Дуваджи.

"С Новым годом, ньюйоркцы – как находящиеся внутри этого тоннеля, так и над ним", – сказал Мамдани, стоя под сводчатым потолком станции.

Это первый случай в истории города, когда мэр Нью-Йорка принес присягу на Коране. Мамдани использовал три экземпляра: Коран, принадлежавший его деду, карманный Коран конца XVIII или начала XIX века из коллекции Центра исследований афроамериканской культуры, а также семейную реликвию его деда и бабушки. Ранее большинство мэров приносили присягу на Библии, хотя закон не требует обязательного использования религиозного текста.

Во время церемонии Мамдани произнес короткую речь, поблагодарил присутствующих и объявил о назначении нового комиссара Департамента транспорта Майка Флинна. В его команде заявили, что выбор места для церемонии отражает "приверженность трудящимся людям, которые каждый день обеспечивают работу нашего города".

Согласно закону штата Нью-Йорк, новый мэр вступает в должность 1 января после выборов. Церемония сразу после полуночи является устоявшейся традицией.

Социалисту Зохрану Мамдани 34 года. Он мусульманин, уроженец Уганды. Выборы мэра Нью-Йорка состоялись в ноябре 2025 года.