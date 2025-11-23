Смена состава. Мамдани вместо Тейлор Грин рядом с Трампом

В пятницу американская политика пережила двойное потрясение: новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, объект жесткой критики Дональда Трампа, появился в Овальном кабинете и был обласкан президентом, а звезда MAGA и некогда самая преданная сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин объявила об уходе из Конгресса.

Общие чувства выразил Ларри Сабато, известный политический аналитик:

"МТГ развернулась против Трампа и ушла в отставку.

Мамдани и Трамп теперь лучшие друзья.

Я совсем запутался".

Иронией выглядит твит МТГ почти пятилетней давности, когда она впервые была избрана в Конгресс: "Невероятная встреча с человеком, который вдохновил меня баллотироваться в Конгресс, чтобы спасти Америку и остановить социализм!"

Вместо МТГ в эту пятницу рядом с Трампом в Овальном кабинете стоял человек, который называет себя демократическим социалистом - и Трамп был с ним поразительном мил. Это две поучительные истории, особенно в сравнении.

Встреча Мамдани с Трампом. Подробности

Мамдани, молодой нью-йоркский политик, мусульманин и иммигрант (был привезен в США ребенком), обрел известность, лишь пойдя на выборы мэра города, и внезапно разгромил именитых соперников. Программа Мамдани - сделать жизнь в Нью-Йорке доступней, ограничив рост арендной платы, введя бесплатные автобусы и доступные продовольственные магазины за счет повышения налогов на самых богатых, - а также критика Израиля сделали его объектом нападок, и не только республиканцев, но и части демократов.

Трамп называл Мамдани коммунистом (и ненавистником евреев), грозил свести федеральную помощь Нью-Йорку к минимуму и направить в город национальную гвардию. Мамдани отзывался о президенте как о деспоте и обещал победить "фашизм Трампа".

И вот эти два человека встретились в Белом доме для примерно получасовой беседы (Мамдани искал встречи, и Трамп его пригласил), после чего ответили на вопросы в Овальном кабинете и были поразительно милы друг с другом. Трамп защищал Мамдани от каверзных вопросов прессы:

- Вы подтверждаете, что считаете президента Трампа фашистом?

- Я говорил…, - начал Мамдани.

- Можете просто сказать “да”, проще, чем объяснять. Я не против, - засмеялся Трамп, и похлопал Мамдани по руке.

Про "деспота" президент сказал, что его называли и похуже. Многолетний житель Нью-Йорка, лишь относительно недавно перебравшийся во Флориду, Трамп заявил, что мог бы комфортно жить в городе при мэре Мамдани, которого он назвал очень рациональным человеком ("консервативные люди будут удивлены"), и сказал, что будет болеть за Мамдани: "чем лучше у него дела, тем я довольнее".

Мамдани выразил признательность, что Трамп "сосредоточился не на разногласиях, а на общей цели, служении жителям Нью-Йорка", и обещал работать с Белым домом.

Axios утверждает, что Мамдани очаровал Трампа разговором о районах Нью-Йорка и старой аптеке, которую когда-то посещал отец президента. Но у внезапного дружелюбия есть и другие причины, помимо общей любви к Нью-Йорку. При различии взглядов, оба - популисты, начинавшие вне системы и добившиеся успеха, и сейчас каждому из них что-то нужно от другого.

Мамдани нужны федеральные средства и не нужна нацгвардия на улицах.

Трамп, рейтинги которого на фоне недовольства избирателей экономикой падают (президент, впрочем, утверждает, что у него САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЦИФРЫ В ОПРОСАХ ЗА ВСЮ КАРЬЕРУ), в обществе молодого политика и звезды социальных сетей обсуждал, как сделать жизнь людей легче.

Тема инфляции, доступности жизни будет, по всей видимости, главной на выборах в Конгресс через год, - а это ключевое событие для второй половины второго президентского срока Трампа.

Уход Тейлор Грин. Подробности

Грин, предпринимательница из Джорджии, была одной из самых ярких представительниц изоляционистского движения MAGA и лозунга "Америка прежде всего". Ее политический активизм начался во времена прихода Трампа в политику с движения QAnon и прочих конспирологических теорий.

Она была впервые избрана в Конгресс на выборах-2020, когда Трамп проиграл перевыборы, но не признал этого - и МТГ появилась в Палате представителей в маске "Трамп победил".

В Конгрессе поначалу вела себя очень агрессивно и не очень по-парламентски, однако постепенно за пять лет (МТГ дважды была переизбрана, в 2022-м и 2024-м) что-то изменилось, и хотя в начале года она ходила в кепке "Трамп был прав во всем", последние недели стали кульминацией растущей разницы во взглядах с президентом:

Грин похвалила экс-спикера, демократа Нэнси Пелоси, которую президент назвал “злой женщиной”.

В шатдаун разошлась с республиканцами в отношении субсидий для программы медстрахования ACA (требование демократов), заявив, что они нужны избирателям.

Критиковала внешнюю политику Трампа, говоря, что нужно сконцентрироваться на проблемах американцев.

И наконец, присоединилась к демократам в требовании опубликовать материалы дела финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, чем вызвала гнев Трампа, который, впрочем, позже сам высказался за их публикацию.

(И да, Грин больше не верит в QAnon).

Трамп последнее время критиковал Грин, сказал, что она "сбилась с пути" и что разлад начался, когда он показал ей опросы, из которых следовало, что ей не выиграть выборы на уровне штата. Президент заявил, что не будет больше поддерживать ее на выборах.

В пятницу (по стечению обстоятельств, вскоре после встречи Трампа с Мамдани), Грин опубликовала заявление об уходе из Конгресса, сказав, что билась за то, чтобы интересы Америки учитывались прежде всего, и что ее работа - представлять своих избирателей, и если она отставлена в сторону, то и многие обычные американцы отставлены в сторону.

Выборы в Конгресс-2026. Общая картина

В истории с Грин важна механика выборов в Конгресс. В большинстве округов страны есть надежное большинство сторонников одной из партий, и не вызывает вопроса, победит ли представитель республиканцев или демократов. И главная борьба там внутри партий на праймериз, отбор, кто будет представлять партию-победительницу в этом округе. С тех пор, как Трамп - лидер республиканцев, его слово в поддержку кандидата почти всегда - решающее. Он обладает базой преданных поклонников, которые активно приходят на праймериз голосовать.

Трамп прокомментировал отставку "предательницы" Грин, что она не хочет идти на праймериз против другого кандидата поддержанного Трампом, поскольку у нее нет шансов на победу.

Грин же заявила, что не хочет подвергать свой округ "пагубным" праймериз и бороться за победу при том, что республиканцы, вероятно, проиграют выборы в Конгресс в будущем году, - и затем от нее будут ожидать, что она будет защищать от импичмента президента, который "пытался уничтожить" ее.

Трамп демонстрирует полный контроль над Республиканской партией за год до выборов в Конгресс: Грин занимала популярные в обществе позиции и по медстрахованию, и по "файлам Эпштейна", но не решилась впрямую противостоять воле президента.

Однако это дает представление о разногласиях внутри движения Трампа MAGA в условиях, когда избиратели считают главными проблемами инфляцию и состояние экономики: раньше это преследовало Байдена, а теперь Трампа и республиканцев. Демократы же (не только Мамдани), ставят вопрос о "доступности жизни" в центр повестки - и выигрывают.

Трамп пытается противопоставить что-то этому, но сами его программные планы, например, тарифы, могут увеличивать экономическое давление на избирателей, по-крайней мере временно.