Mandiant: спецслужбы РФ рекрутируют хакеров для скрытых операций

Российские хакеры, связанные с российской военной разведкой в конце прошлого года нарушили работу энергосистемы Украины, применив новые хакерские инструменты. К этому выводу пришли исследователи американской кибернетической компании Mandiant. В опубликованном ею докладе утверждается, что российская военная разведка (ГРУ) использует новейшие компьютерные средства не только против Украины, но и для воздействия на критически важные объекты по всему миру.

Подразделение ГРУ, известное как войсковая часть 74455, неоднократно становилось объектом разоблачений. Особая активизация этого подразделения военной разведки отмечена после российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, пишут авторы доклада.



Группа специального назначения известна не только под номером 74455, но и под названием "Песчаный Червь" (Sandworm). Она громко заявила о себе в 2015 году, когда проникла в электросети Украины, оставив без электроэнергии более 200 000 человек.

В 2020 году, американские прокуроры заявили, что шести офицерам группы 74455 предъявлены обвинения в проведении серии хакерских атак на объекты президентской избирательной кампании во Франции. В 2018 году российские хакеры вмешались в ход Олимпийских игр в Пхёнчхане и в работу группы учёных, изучающих действие нервно-паралитического вещества.

Сотрудники ГРУ были также обвинены в США в хакерских атаках на отделения политических партий во время президентских выборов 2016 года.

В октябре 2022 года Россия провела запуски ракет и дронов для повреждения энергосистемы Украины. Это оставило без электричества многие районы страны.

Российские органы разведки и безопасности иногда "перекрывали" друг друга в ходе соперничества, отмечается в докладе.

Главное звено в органах внутренней безопасности - Федеральная служба безопасности, ФСБ - располагает двумя отрядами кибернетической безопасности. Первый называется "Центр 18" (или Центр информационной безопасности). В 2019 году его потряс крупный скандал, связанный с предъявлением обвинений в государственной измене. Двое специалистов были осуждены к длительным срокам тюремного заключения.

Второе подобное звено - Центр радиоэлектронной разведки и средств коммуникации. Это отряд 71330. Он мониторит эффективность прохождения сигнала, включая радиоперехват, возможности расшифровки и обработки данных.

Российские неправительственные организации также участвовали в хакерских операциях. В 2018 году Министерство юстиции США обратило внимание на то, что так называемая "Фабрика троллей", специализировалась на создании фальшивых аккаунтов в соцсетях и распространяла дезинформацию и пропаганду. Фабрикой троллей руководил Евгений Пригожин (долгое время его называли "поваром Путина") .