Марине Овсянниковой грозит уголовное дело за антивоенную акцию в эфире

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая накануне вечером в прямом эфире программы "Время" устроила антивоенную акцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, официального подтверждения пока нет.

Как сообщает ТАСС, проверка проводится по недавно внесённой в Уголовный кодекс статье о так называемых фейках об армии ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ"). Также, по словам источника, административное дело против Овсянниковой по статье о "дискредитации армии" возбуждать не стали, а сразу передали материалы в Следственный комитет.

По уголовному делу Овсянниковой может грозить до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что вскоре после своей акции она была задержана, но где она сейчас, неизвестно. Если бы против неё было возбуждено только административное дело, через 3 часа после задержания её должны были отпустить, но этого не произошло.

В понедельник вечером во время вечернего выпуска программы "Время" на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась женщина. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. Она встала за спиной ведущей с плакатом с надписью: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут" и произносит: "Остановите войну!" и "Нет войне!" После этого режиссёры программы "Время" прервали эфир кадрами заранее подготовленного сюжета.

До того как устроить акцию, Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала вторжение в Украину преступлением, Россию – страной-агрессором, а Владимира Путина – ответственным за эту агрессию. Овсянникова призвала "немедленно остановить братоубийственную войну" и выходить на митинги против неё, ничего не боясь. "Они не смогут пересажать нас всех", – сказала она.

Видео акции Овсянниковой и её обращение широко разошлись по соцсетям. Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении вечером в понедельник поблагодарил её и других россиян, которые борются против войны. "Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, реальные факты своим друзьям, своим близким и родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом против войны", – сказал Зеленский.

Как сообщает Varlamov News, Россию покинула, написав заявление об увольнении, ведущая НТВ Лилия Гильдеева.