Марину Литвинович подозревают в демонстрации нацистской символики

На правозащитника Марину Литвинович составили протокол по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
По словам Литвинович, протокол составили ещё неделю назад. Она сама узнала о нем случайно — зайдя на сайт базы данных судебных дел, чтобы посмотреть дату апелляции по прошлогодним искам. Согласно карточке дела, заседание назначено на 8 июля, оно пройдет в Савеловском районном суде Москвы. "Я не знаю, за что меня привлекают. Меня не вызывали в отдел и не приглашали ознакомиться с протоколом, я вообще не в курсе этого дела", - написала Литвинович.
Она считает, что дело связано с желанием не дать ей участвовать в выборах, так как "осуждённые по этой статье получают не только штраф или арест, но ещё и год запрета на участие в выборах в качестве кандидата".
При этом, Литвинович отметила, что не планировала принимать участие в ближайших муниципальных московских выборах.
- Марина Литвинович до апреля 2021 года входила в состав общественной наблюдательной комиссии Москвы, однако коллеги проголосовали за ее исключение. Официальной причиной такого решения в ОНК называли то, что правозащитница "разгласила данные следствия" по делу Любови Соболь и тем самым нарушила закон. Правозащитница считает принятое решение политическим. В прошлом году Литвинович принимала участие в выборах в Госдуму от партии "Яблоко".
- Накануне в Госдуме предложили изменить наказание за пропаганду и сбыт нацистской символики. Согласно поправкам, за нарушение закона может грозить до четырех лет лишения свободы.
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