Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Марину Литвинович подозревают в демонстрации нацистской символики

Марина Литвинович

На правозащитника Марину Литвинович составили протокол по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Литвинович, протокол составили ещё неделю назад. Она сама узнала о нем случайно — зайдя на сайт базы данных судебных дел, чтобы посмотреть дату апелляции по прошлогодним искам. Согласно карточке дела, заседание назначено на 8 июля, оно пройдет в Савеловском районном суде Москвы. "Я не знаю, за что меня привлекают. Меня не вызывали в отдел и не приглашали ознакомиться с протоколом, я вообще не в курсе этого дела", - написала Литвинович.

Она считает, что дело связано с желанием не дать ей участвовать в выборах, так как "осуждённые по этой статье получают не только штраф или арест, но ещё и год запрета на участие в выборах в качестве кандидата".

При этом, Литвинович отметила, что не планировала принимать участие в ближайших муниципальных московских выборах.

  • Марина Литвинович до апреля 2021 года входила в состав общественной наблюдательной комиссии Москвы, однако коллеги проголосовали за ее исключение. Официальной причиной такого решения в ОНК называли то, что правозащитница "разгласила данные следствия" по делу Любови Соболь и тем самым нарушила закон. Правозащитница считает принятое решение политическим. В прошлом году Литвинович принимала участие в выборах в Госдуму от партии "Яблоко".
  • Накануне в Госдуме предложили изменить наказание за пропаганду и сбыт нацистской символики. Согласно поправкам, за нарушение закона может грозить до четырех лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG