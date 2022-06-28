Марину Литвинович подозревают в демонстрации нацистской символики

На правозащитника Марину Литвинович составили протокол по статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Литвинович, протокол составили ещё неделю назад. Она сама узнала о нем случайно — зайдя на сайт базы данных судебных дел, чтобы посмотреть дату апелляции по прошлогодним искам. Согласно карточке дела, заседание назначено на 8 июля, оно пройдет в Савеловском районном суде Москвы. "Я не знаю, за что меня привлекают. Меня не вызывали в отдел и не приглашали ознакомиться с протоколом, я вообще не в курсе этого дела", - написала Литвинович.

Она считает, что дело связано с желанием не дать ей участвовать в выборах, так как "осуждённые по этой статье получают не только штраф или арест, но ещё и год запрета на участие в выборах в качестве кандидата".

При этом, Литвинович отметила, что не планировала принимать участие в ближайших муниципальных московских выборах.