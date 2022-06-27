В Госдуме предложили лишать свободы за выезд с допуском к гостайне

Россиян, допущенных к гостайне, предложили лишать свободы на срок до семи лет за выезд из России. Соответствующую поправку подготовили в Государственной думе. Об этом пишет РИА Новости.

В случае, если гражданин, который допущен или ранее был допущен к гостайне и выезд для которого из страны заведомо ограничен, покинул территорию России, ему будет грозить штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишение свободы на срок до трех лет. За совершение указанного деяния группой будет грозить ответственность вплоть до семи лет лишения свободы. Также предлагается ввести уголовную ответственность за незаконную пересылку за рубеж носителей со сведениями, составляющие гостайну.

Помимо этого, в Госдуме предлагают приравнять переход на сторону противника во время войны к госизмене. Максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

В Госдуме также подготовили поправки, вводящие уголовное наказание (до четырёх лет лишения свободы) за пропаганду нацизма и экстремизма, а также публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Уголовная ответственность должна будет наступить при повторном нарушении.

Депутаты также предлагают наказывать на срок до трех лет за "злостное нарушение правил защиты устойчивости интернета в РФ".

Соответствующие поправки подготовлены к второму чтению законопроекта, среди авторов которого главы комитетов Госдумы по безопасности Василий Пискарев и обороне Андрей Картаполов.

Пока за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики предусмотрен административный штраф. Протоколы за "демонстрацию нацистской и экстремистской символики" в конце 2021 года составляли , в частности, на участниц Pussy Riot Люсю Штейн и Марию Алехину за посты, размещенные в соцсетях несколько лет назад.