Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Украина

Мариуполь помнит

Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, 24 января 2015 года Photo: epa

Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году – наглядное свидетельство того, что может произойти в случае попыток России напасть на Киев или другие крупные украинские города, окраины которых точно так же застроены жилыми высотками. Погибшие мирные жители, у которых не было времени спрятаться, разбитые окна, сгоревшие машины – все это жители Мариуполя хорошо помнят и сегодня, спустя 7 лет после трагедии, вызванной, предположительно, ошибкой наводчика.

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, ожидая от США "письменного ответа" на свои предложения о "гарантиях безопасности" в Европе. США и Великобритания эвакуируют персонал своих посольств из Киева, вместе с этим НАТО отправляет войска и авиацию в Литву, Болгарию и Румынию. Президент США Джо Байден также рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолётов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе.

Вместе с этим военные эксперты сомневаются, что Россия выберет тактику полномасштабной оккупации части украинской территории и удержания её под контролем – логистически такая операция трудно осуществима в условиях нелояльного населения и приведет к большому числу жертв как среди российских военных, так и среди мирных людей. Один из более вероятных вариантов – начало военной эскалации с помощью массированных обстрелов украинской военной инфраструктуры.

Некоторые из российских войсковых соединений, которые, по официальной версии, прибыли в Беларусь для учений "Союзная решимость – 2022", расположились не на официально заявленных для учений полигонах, а в самых близких к украинской границе районах, например, под Гомелем, менее чем в 300 километрах от Киева. Украинские власти призывают население не паниковать, но на всякий случай уже проверяют готовность бомбоубежищ. У них есть причины опасаться того, что российские артиллерийские удары будут направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру столицы Украины.

Самая известная из этих причин называется "Мариуполь". Ровно 7 лет назад, утром 24 января 2015 года, жилой район этого портового города, одного из главных промышленных центров Донецкой области, подвергся обстрелу из "Градов". В результате обстрела погиб 31 человек, 117 были ранены.

Такие же реактивные системы залпового огня "Град", которые активно использовались пророссийскими сепаратистами во время "горячей фазы" войны в Донбассе, едут сейчас на запад с военными эшелонами из Хабаровска, Биробиджана, Новосибирска и других российских городов.

"Горело все вокруг! Конечно, я никогда такого не видела, потому и не понимала, что происходит – ощущения были очень странные: и заинтересованность, и страх… Я разбудила мужа со словами: – "Просыпайся, я не понимаю, что происходит вокруг. Почему дом ходит ходуном, почему сыплются окна?". И тут до меня начало доходить – это обстрел. Я вспомнила, что в меньшей степени мы это чувствовали, когда во время предыдущих атак боевиков пострадала заправка и блокпост неподалеку. Муж скомандовал встать в межкомнатный промежуток, как это делается во время землетрясения – чтобы уберечься от осколков стекла и снарядов. Когда закончился обстрел, мы отправились на улицу. Могли видеть, что вокруг горят автомобили – их было очень много, дорога была засыпана стеклом. К удивлению, общественный транспорт двигался – мы заскочили в первый троллейбус, ведь к собственной машине боялись бежать. Домой вернулись только через неделю… Было очень страшно", – вспоминает жительница Мариуполя, с которой недавно говорил журналист украинского издания "Обозреватель".

Мариуполь, 24 января 2015 года, тело человека, погибшего при обстреле микрорайона Восточный
Мариуполь, 24 января 2015 года, тело человека, погибшего при обстреле микрорайона Восточный

На место жителей микрорайона Восточный может с легкостью поставить себя москвич, киевлянин, да и любой человек, выросший на постсоветском пространстве в окружении однотипных панельных многоэтажек. Как показали события 24 января 2015 года, в ситуации массированного обстрела у жителей таких районов не будет времени на эвакуацию. Большинство жертв обстрела Мариуполя погибли при первых залпах "Градов", хотя артиллерийские удары с той или иной интенсивностью продолжались до вечера.

Мариуполь, микрорайон Восточный, 24 января 2015 года
Мариуполь, микрорайон Восточный, 24 января 2015 года

На помощь пострадавшим сразу же пришли волонтеры и спасатели, военные и гуманитарные организации, медики и полиция, предприятия, городские власти и обычные жители. Пленка для окон, теплая одежда, продукты и медикаменты раздавали на быстро сооруженных пунктах помощи. Люди приезжали в больницы, чтобы сдать кровь.

Жители Мариуполя сдают кровь для пострадавших при обстреле микрорайона Восточный
Жители Мариуполя сдают кровь для пострадавших при обстреле микрорайона Восточный

Среди погибших были женщины и дети. Число жертв для такого обстрела можно считать сравнительно небольшим, в первую очередь благодаря тому, что он произошел в субботу. С 2014 года контроль над Мариуполем несколько раз переходил от пророссийских сепаратистов к украинским военным на фоне разговоров о планах России "прорубить сухопутный коридор в Крым". О том, что город может стать ареной боевых действий в случае нового вторжения России, эксперты говорят и сейчас – целью может быть не только сам город, но и расположенная западнее база ВМФ Украины в Бердянске.

Город хоронил своих жителей целыми семьями. Среди погибших были дети – 4-летний мальчик и 17-летняя девушка
Город хоронил своих жителей целыми семьями. Среди погибших были дети – 4-летний мальчик и 17-летняя девушка

Как выяснилось в 2018 году в результате расследования Bellingcat, основанного на перехваченных СБУ переговорах сепаратистов и российских военных накануне 24 января и непосредственно в день событий, обстрел Мариуполя практически целиком и полностью был делом рук России: установки "Град", из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрела, а руководство действиями артиллерии осуществляли высокопоставленные российские офицеры и генералы.

Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Тела погибших людей, которые в момент артиллерийского удара просто шли по улице
Последствия обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе. Тела погибших людей, которые в момент артиллерийского удара просто шли по улице

Авторы расследования также пришли к выводу, что одной из основных версий попадания "Градов" по жилому району могла стать банальная ошибка – такая же, как привела к уничтожению "Боинга" Малайзийских авиалиний под Донецком годом ранее. Bellingcat удалось установить одну из настоящих целей обстрела: ею был украинский блокпост в километре от ближайших жилых домов. "Мы пытались понять логику этого обстрела, но так и не смогли, потому что в нем не было большой логики с военной точки зрения", – говорил в интервью Радио Свобода эксперт Bellingcat Анатолий Белокурин.

Последствия обстрела Мариуполя, 24 января 2015 года
Последствия обстрела Мариуполя, 24 января 2015 года

Если обстрел жилых домов действительно был ошибкой, то вряд ли подобных ошибок удастся избежать и в случае нового вторжения России в Украину, особенно если целью российской армии будет контроль над Киевом, Харьковом или Днепропетровском. Обстрелы густонаселенных и застроенных многоэтажками районов могут вызвать панику среди мирного населения. "С точки зрения права вооруженных конфликтов, международного, гуманитарного права подобные нарушения являются военным преступлением", – говорит украинский юрист Антон Кориневич.

После обстрела Восточного в Мариуполе был установлен памятник жертвам этой трагедии. Каждый год у него собираются местные чиновники, военнослужащие и жители города. На этот раз в речи главы городской администрации Мариуполя Вадима Бойченко слышна робкая надежда, что Россия усвоила урок и воздержится от новой эскалации насилия.

"Хотелось бы, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись и эта история научила и нас, и тех, кто совершил это преступление, чтобы мы объединялись не по таким трагическим событиям, а по радостным", – сказал Бойченко в понедельник.

Памятник жертвам обстрела Мариуполя
Памятник жертвам обстрела Мариуполя

Украина считает обстрел Восточного терактом и еще 3 года назад направила материалы своего расследования этих событий в Международный уголовный суд ООН в Гааге, который рассматривает иск Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Весной 2017 года суд принял промежуточное решение по иску, удовлетворив часть претензий украинской стороны, но сочтя недостаточными доказательства того, что Россия "намеренно поддерживает террористические действия в Донбассе". По оптимистичным прогнозам, окончательное решение суда будет вынесено в 2023 году.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG