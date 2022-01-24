Обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году – наглядное свидетельство того, что может произойти в случае попыток России напасть на Киев или другие крупные украинские города, окраины которых точно так же застроены жилыми высотками. Погибшие мирные жители, у которых не было времени спрятаться, разбитые окна, сгоревшие машины – все это жители Мариуполя хорошо помнят и сегодня, спустя 7 лет после трагедии, вызванной, предположительно, ошибкой наводчика. Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, ожидая от США "письменного ответа" на свои предложения о "гарантиях безопасности" в Европе. США и Великобритания эвакуируют персонал своих посольств из Киева, вместе с этим НАТО отправляет войска и авиацию в Литву, Болгарию и Румынию. Президент США Джо Байден также рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолётов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Вместе с этим военные эксперты сомневаются, что Россия выберет тактику полномасштабной оккупации части украинской территории и удержания её под контролем – логистически такая операция трудно осуществима в условиях нелояльного населения и приведет к большому числу жертв как среди российских военных, так и среди мирных людей. Один из более вероятных вариантов – начало военной эскалации с помощью массированных обстрелов украинской военной инфраструктуры.

Некоторые из российских войсковых соединений, которые, по официальной версии, прибыли в Беларусь для учений "Союзная решимость – 2022", расположились не на официально заявленных для учений полигонах, а в самых близких к украинской границе районах, например, под Гомелем, менее чем в 300 километрах от Киева. Украинские власти призывают население не паниковать, но на всякий случай уже проверяют готовность бомбоубежищ. У них есть причины опасаться того, что российские артиллерийские удары будут направлены не только на военные объекты, но и на гражданскую инфраструктуру столицы Украины. Самая известная из этих причин называется "Мариуполь". Ровно 7 лет назад, утром 24 января 2015 года, жилой район этого портового города, одного из главных промышленных центров Донецкой области, подвергся обстрелу из "Градов". В результате обстрела погиб 31 человек, 117 были ранены.

Такие же реактивные системы залпового огня "Град", которые активно использовались пророссийскими сепаратистами во время "горячей фазы" войны в Донбассе, едут сейчас на запад с военными эшелонами из Хабаровска, Биробиджана, Новосибирска и других российских городов. "Горело все вокруг! Конечно, я никогда такого не видела, потому и не понимала, что происходит – ощущения были очень странные: и заинтересованность, и страх… Я разбудила мужа со словами: – "Просыпайся, я не понимаю, что происходит вокруг. Почему дом ходит ходуном, почему сыплются окна?". И тут до меня начало доходить – это обстрел. Я вспомнила, что в меньшей степени мы это чувствовали, когда во время предыдущих атак боевиков пострадала заправка и блокпост неподалеку. Муж скомандовал встать в межкомнатный промежуток, как это делается во время землетрясения – чтобы уберечься от осколков стекла и снарядов. Когда закончился обстрел, мы отправились на улицу. Могли видеть, что вокруг горят автомобили – их было очень много, дорога была засыпана стеклом. К удивлению, общественный транспорт двигался – мы заскочили в первый троллейбус, ведь к собственной машине боялись бежать. Домой вернулись только через неделю… Было очень страшно", – вспоминает жительница Мариуполя, с которой недавно говорил журналист украинского издания "Обозреватель".

На место жителей микрорайона Восточный может с легкостью поставить себя москвич, киевлянин, да и любой человек, выросший на постсоветском пространстве в окружении однотипных панельных многоэтажек. Как показали события 24 января 2015 года, в ситуации массированного обстрела у жителей таких районов не будет времени на эвакуацию. Большинство жертв обстрела Мариуполя погибли при первых залпах "Градов", хотя артиллерийские удары с той или иной интенсивностью продолжались до вечера.

На помощь пострадавшим сразу же пришли волонтеры и спасатели, военные и гуманитарные организации, медики и полиция, предприятия, городские власти и обычные жители. Пленка для окон, теплая одежда, продукты и медикаменты раздавали на быстро сооруженных пунктах помощи. Люди приезжали в больницы, чтобы сдать кровь.

Среди погибших были женщины и дети. Число жертв для такого обстрела можно считать сравнительно небольшим, в первую очередь благодаря тому, что он произошел в субботу. С 2014 года контроль над Мариуполем несколько раз переходил от пророссийских сепаратистов к украинским военным на фоне разговоров о планах России "прорубить сухопутный коридор в Крым". О том, что город может стать ареной боевых действий в случае нового вторжения России, эксперты говорят и сейчас – целью может быть не только сам город, но и расположенная западнее база ВМФ Украины в Бердянске.

Как выяснилось в 2018 году в результате расследования Bellingcat, основанного на перехваченных СБУ переговорах сепаратистов и российских военных накануне 24 января и непосредственно в день событий, обстрел Мариуполя практически целиком и полностью был делом рук России: установки "Град", из которых велся огонь по жилым кварталам, были доставлены с российской территории в ночь накануне обстрела, а руководство действиями артиллерии осуществляли высокопоставленные российские офицеры и генералы.

Авторы расследования также пришли к выводу, что одной из основных версий попадания "Градов" по жилому району могла стать банальная ошибка – такая же, как привела к уничтожению "Боинга" Малайзийских авиалиний под Донецком годом ранее. Bellingcat удалось установить одну из настоящих целей обстрела: ею был украинский блокпост в километре от ближайших жилых домов. "Мы пытались понять логику этого обстрела, но так и не смогли, потому что в нем не было большой логики с военной точки зрения", – говорил в интервью Радио Свобода эксперт Bellingcat Анатолий Белокурин.

Если обстрел жилых домов действительно был ошибкой, то вряд ли подобных ошибок удастся избежать и в случае нового вторжения России в Украину, особенно если целью российской армии будет контроль над Киевом, Харьковом или Днепропетровском. Обстрелы густонаселенных и застроенных многоэтажками районов могут вызвать панику среди мирного населения. "С точки зрения права вооруженных конфликтов, международного, гуманитарного права подобные нарушения являются военным преступлением", – говорит украинский юрист Антон Кориневич.

После обстрела Восточного в Мариуполе был установлен памятник жертвам этой трагедии. Каждый год у него собираются местные чиновники, военнослужащие и жители города. На этот раз в речи главы городской администрации Мариуполя Вадима Бойченко слышна робкая надежда, что Россия усвоила урок и воздержится от новой эскалации насилия. "Хотелось бы, чтобы такие ситуации больше никогда не повторялись и эта история научила и нас, и тех, кто совершил это преступление, чтобы мы объединялись не по таким трагическим событиям, а по радостным", – сказал Бойченко в понедельник.