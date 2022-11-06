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Украина

Жизнь на руинах Мариуполя. Снимки из города, который оставили жители

С момента начала блокады Мариуполя российскими войсками после начала войны России против Украины, город покинула большая часть жителей. По оценкам ООН, из Мариуполя уехали 350 тысяч жителей. Из-за интенсивных обстрелов российской армией, в Мариуполе повреждены или разрушены до 90 % жилых зданий и до 60 % частных домов. Полностью разрушены три больницы, четыре – повреждены, что делает невозможным оказание медицинской помощи. Также в Мариуполе разрушены 23 школы и 28 детских садов. Пустые улицы и руины сегодня стали обыденной реальностью города, в котором до войны жили 450 тысяч человек.

Мужчина с тележкой направляется в сторону разрушенного пригорода Мариуполя, 29 октября.
1 Мужчина с тележкой направляется в сторону разрушенного пригорода Мариуполя, 29 октября.
Футболисты тренируются на поле на фоне разрушенного и оставленного жителями здания в Мариуполе 30 октября. Несмотря на то что у мужчин на фотографии &ndash; форма ФК &quot;Мариуполь&quot;, футболисты команды приостановили тренировки и не участвовали в чемпионате Украины 2022/23. Решение об этом было принято из-за разрушений клубной инфраструктуры и оккупации Мариуполя после вторжения в Украину российских войск. &nbsp;
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Футболисты тренируются на поле на фоне разрушенного и оставленного жителями здания в Мариуполе 30 октября. Несмотря на то что у мужчин на фотографии – форма ФК "Мариуполь", футболисты команды приостановили тренировки и не участвовали в чемпионате Украины 2022/23. Решение об этом было принято из-за разрушений клубной инфраструктуры и оккупации Мариуполя после вторжения в Украину российских войск.
 
Строители в пострадавшем от войны жилом доме. Изображения опустошенного города стали символом разрушительного вторжения России в Украину. В последние месяцы государственные информационные агентства России публикуют лишь отдельные фотографии города. &nbsp;
3 Строители в пострадавшем от войны жилом доме. Изображения опустошенного города стали символом разрушительного вторжения России в Украину. В последние месяцы государственные информационные агентства России публикуют лишь отдельные фотографии города.
 
На этой фотографии, сделанной 19 октября, видны российские военные грузовики на фоне сгоревших зданий в центре Мариуполя. &nbsp;
4 На этой фотографии, сделанной 19 октября, видны российские военные грузовики на фоне сгоревших зданий в центре Мариуполя.
 

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