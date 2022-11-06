С момента начала блокады Мариуполя российскими войсками после начала войны России против Украины, город покинула большая часть жителей. По оценкам ООН, из Мариуполя уехали 350 тысяч жителей. Из-за интенсивных обстрелов российской армией, в Мариуполе повреждены или разрушены до 90 % жилых зданий и до 60 % частных домов. Полностью разрушены три больницы, четыре – повреждены, что делает невозможным оказание медицинской помощи. Также в Мариуполе разрушены 23 школы и 28 детских садов. Пустые улицы и руины сегодня стали обыденной реальностью города, в котором до войны жили 450 тысяч человек.