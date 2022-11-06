Три миллиона гектаров лесов Украины пострадали от войны

От войны пострадали 20% украинских природоохранных территорий и три миллиона гектаров лесов. Восемь заповедников и десять национальных парков остаются под контролем российских войск. Об этом сообщает украинское отделение Всемирного фонда дикой природы.

Под угрозой уничтожения на территории Украины находятся 16 объектов Рамсарских угодий - водно-болотных угодий, имеющих международное значение, утверждает фонд. Освобождённые территории продолжают находиться под угрозой уничтожения из-за близкого расположения к линии фронта.

По данным экологов, к началу октября под влияние войны попали более трети пахотных земель Украины. Они или оккупированы, или уже освобождены, но могут быть заминированы. С февраля по июнь в зоне боевых действий было зафиксировано почти 38 тысяч пожаров в результате обстрелов.