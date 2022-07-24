Мария Захарова: удар по порту Одессы был нанесён по военной цели

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала субботний ракетный удар по порту Одессы, который вызвал в мире большой резонанс и обвинения в адрес России в подрыве соглашений о вывозе из порта украинского зерна. В своем телеграм-канале она заявила, что российские ракеты "Калибр" нанесли удар по украинскому военному катеру.

"Ракеты "Калибр" уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу," - пишет Захарова.

Также признал российский ракетный удар, хотя и привёл другое его обоснование, журналист ВГТРК и депутат Госдумы Евгений Попов. В беседе с программой Би-би-си Newshour он сказал, что целью российского удара были ракетные системы, которые, по его словам, находились в порту.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал он.

Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил, что российская сторона заверила его, что не имеет к удару отношения. Новейшие высказывания Захаровой и Попова он пока не комментировал.

Минобороны России пока не комментировало удар. Ранее оно признало, что российские военные нанесли 2 ракетных удара, приведшие в последнее время к большим жертвам среди мирного населения - в Кременчуге и в Виннице. В обеих случаях Минобороны оправдывало удары тем, что они были нанесены по военным целям.

По сообщению украинской стороны, в результате ракетного удара в субботу пострадала инфраструктура порта, в порту возник пожар.

Украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в пятницу в Стамбуле договорённости об экспорте зерна из черноморских портов. Удар был нанесен на следующий день после подписания Украиной, Россией, Турцией и ООН соглашения о вывозе украинского зерна, в котором воюющие стороны обязались не подвергать обстрелам объекты, связанные с зерновым экспортом, в том числе в портах Одесса, Черноморск и Южный.

The New York Times приводит мнение одного из высших должностных лиц Организации объединенных наций, не названного по имени, согласно которому Россия своим ракетным ударом по порту Одессы, возможно, "технически не нарушила" подписанные в Стамбуле договорённости, поскольку в них не говорится об обязательстве удержаться от ударов по тем частям украинских портов, которые напрямую не задействуются для экспорта зерна. Тем не менее, офис Антониу Гутерриша выпустил заявление, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН "безоговорочно осуждает" удары. "Все стороны взяли на себя чёткие международные обязательства, с целью обеспечить безопасную доставку украинского зерна и сопутствующих товаров на глобальные рынки. Эти товары крайне необходимы для преодоления глобального продовольственного кризиса, а также для того, чтобы облегчить страдания миллионов нуждающихся по всему миру. Полное выполнение Россией, Украиной и Турцией условий договора является обязательным", – говорится в заявлении офиса Гутерриша.

Удар по Одессе также осудила посол США в Киеве Бриджит Бринк и Госдепартамент США.