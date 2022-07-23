Россию обвинили в подрыве договора по зерну после удара по порту Одессы

Украинская сторона обвинила Россию в попытке подорвать подписанные в Стамбуле договорённости об экспорте зерна из черноморских портов.

Заявление сделано в связи с ракетным ударом по территории порта Одессы, о котором в субботу сообщило украинское оперативное командование "Юг".

Представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя атаку, заявил, что России понадобилось менее суток, чтобы подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном 22 июля в Стамбуле документе. "Российская ракета - это плевок Владимира Путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения, и которым Украина благодарна", - написал Николенко в фейсбуке.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев обращает внимание на необходимость неукоснительного выполнения договоренностей о возобновлении безопасного экспорта украинских сельхозтоваров из трех черноморских портов.

По сведениям командования "Юг", в субботу российская армия использовала для ударов по Одессе крылатые ракеты типа "Калибр". "Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта", - говорится в сообщении. О взрывах и пожаре на территории морского порта города написали также местные Telegram-каналы. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о воздушном бое в небе над городом. Ранее в Одессе объявлялась тревога, отмечает "Немецкая волна".

Реакция руководства России на сведения об ударах по порту Одессы и последующего заявления украинской стороны пока не приводится.