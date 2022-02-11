"Маркиз де Сад одобрил бы". Французские фильмы на Берлинале

C 13 по 19 февраля для проведения морских маневров и стрельб Россия перекроет районы Черного и, возможно, Азовского морей, которые обычно используются для торгового судоходства. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк видит в этом намеренную провокацию со стороны Москвы.

Западная пресса продолжает писать о возможных сценариях предполагаемого российского вторжения, некоторые из которых якобы предусматривают захват Киева всего за 72 часа после начала наступления. Военный обозреватель "Новой газеты" Валерий Ширяев полагает, что такой сценарий просто невозможен. Он уверен, что концентрация войск вдоль границы с Украиной – средство, которое Владимир Путин использует, чтобы вести переговоры со странами Запада по проблемам безопасности. Правда, на дипломатическом фронте дела идут неважно – несмотря на целый десант западных политиков, высадившийся в последние дни в Москве. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров встречался со своей британской коллегой Элизабет Трасс. После встречи обе стороны выразили разочарование по поводу итогов переговоров.

Пять лет колонии – таким оказался приговор 16-летнему Никите Уварову из Канска, которого вместе с другими подростками судили по обвинению в "обучении в целях осуществления террористической деятельности". Широкая публика знает об этом деле благодаря яркой подробности: подростки построили в игре Minecraft здание ФСБ и обсуждали в чате, как его взорвать. Двое товарищей Уварова отделались условными сроками, благодаря сотрудничеству со следствием. Решение суда многих шокировало и вызвало в памяти процессы над детьми сталинской эпохи.

Чрезвычайные санитарные меры соблюдают посетители открывшегося в Берлине кинофестиваля. Это, безусловно, сказывается на посещаемости кинотеатров, но уже то, что кинофорум проводится офлайн, а не в ставшем уже почти привычном онлайн-формате – факт очень радостный. Наш специальный корреспондент в столице Германии Дмитрий Волчек рассказывает о трех французских фильмах, показанных на Берлинале.

Международное агентство по тестированию официально подтвердило, что во взятой в декабре прошлого года допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой обнаружен запрещенный препарат триметазидин. Это сообщение было обнародовано после нескольких дней консультаций – вероятно, из-за того, что Камила Валиева несовершеннолетняя.

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