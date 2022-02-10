Три буквы МИД. Язык современной российской дипломатии

16-летний Никита Уваров из города Канска Красноярского края приговорён военным судом к 5 годам лишения свободы по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Двое других подсудимых подростков приговорены к условным срокам, как говорят адвокаты, из-за того, что сотрудничали со следствием. Троих школьников, которым тогда было 14 лет, задержали в 2020 году после расклеивания листовок в поддержку подозреваемого по делам об изготовлении взрывного устройства Азата Мифтахова, приговоренного в январе 2021 года к шести годам колонии. Сотрудники ФСБ получили доступ к переписке подростков, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".

Тверской суд Москвы отправил фемактивистку Дарью Серенко под административный арест на 15 суток. Серенко – один из авторов акции "Тихий пикет" в московском метро, она вместе с другими гражданскими активистами организовывала женскую "Цепь солидарности и любви" в знак поддержки Юлии Навальной. Дарью Серенко признали виновной в распространении экстремистской символики за то, что в сентябре прошлого года она опубликовала в инстаграме фотографию эмблемы "Умного голосования” признанных в России экстремистскими организациями штабов Алексея Навального.

Ровно 15 лет назад, 10 февраля 2007 года, на ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене Владимир Путин произнес свою знаменитую "Мюнхенскую речь", которую многие считают точкой отсчета нынешнего противостояния России и Запада.

Сегодня – День дипломатического работника в России. Вот как современный российский дипломат может позволить себе выступить, к примеру, на Совете Безопасности ООН.

Так глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова отвечала на вопрос корреспондента телеканала "Настоящее Время". Выглядит как "домашняя заготовка".

А вот что может сказать (в этот раз без мата, кстати) оператору информационного агентства сам министр иностранных дел. Не началось ли все это со знаменитого путинского "мочить в сортире"?

Ситуация с награждением призеров командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине не прояснилась. Но замелькало имя Камилы Валиевой, якобы провалившей тест на допинг.

Ровно 185 лет назад, 10 февраля 1837 года по новому стилю, поэт Александр Пушкин получил смертельное ранение на дуэли с французом Жоржем Дантесом. Петр Вайль в своей книге "Стихи про меня" обращал особое внимание на слова "невольник чести" в знаменитом стихотворении Лермонтова "На смерть поэта". Существовавшие в 19-м веке правила чести не оставляли в сложившихся обстоятельствах Пушкину иного выхода, кроме как вызвать Дантеса на дуэль. О традициях русской дуэли в беседе с Игорем Померанцевым рассказывает писатель Яков Гордин, автор книг и публикаций о жизни и творчестве Пушкина.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!