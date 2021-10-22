Марсалек мог получить формулу "Новичка" от австрийского дипломата

Один из бывших руководителей платёжной системы Wirecard Ян Марсалек, который, по данным СМИ, может скрываться от германского правосудия в России, получил от бывшего высокопоставленного австрийского чиновника секретные документы об использовании российскими агентами химического оружия на территории Великобритании, включая формулу отравляющего вещества "Новичок". Об этом сообщает в пятницу австрийская пресса со ссылкой на свои источники.

По данным издания Kurier и австрийского общественного телевидения, документы Марсалеку мог передать бывший генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик. В последнее время он занимал должность посла в Индонезии, однако в середине октября был отстранён от должности. Официально не сообщалось о том, что против него возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, прокуратура Вены ведет расследование о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны.

О том, что Марсалек в 2018 году "хвастался" перед лондонскими финансистами секретными документами об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, содержащими помимо прочего формулу "Новичка", писала ещё летом 2020 года Financial Times. Утверждается, что речь шла о документе Организации по запрещени химического оружия (ОЗХО), переданном в МИД Австрии после отравления Скрипалей, в котором британские власти обвиняют агентов российской военной разведки (ГРУ).

Марсалек в 2020 году после раскрытия аферы в Wirecard, связанной с хищением почти 2 миллиардов евро, бежал - предположительно, в Россию. Его местонахождение не известно, российские власти не подтверждают и не отрицают, что он находится в стране.

Появились подозрения о том, что Марсалек сотрудничал с российскими спецслужбами. Среди основных контактов Марсалека был также Андрей Чупрыгин, которого он сам называл "полковником". По данным центра "Досье", Чупрыгин неоднократно летал с Марсалеком в страны Ближнего Востока под прикрытием развития бизнеса. На самом же деле, как утверждается, Марсалек занимался созданием и финансированием частных военных компаний.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены "Новичком" в марте 2018 года. Они выжили после покушения. Российские власти отрицают свою причастность к их отравлению.